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До конца года в Лиде откроют детский сад, в Вороново — обновленную школу, а в Гродно — амбулаторию

11.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

До конца года в Лиде откроют детский сад, в Вороново — обновленную школу, а в Гродно — амбулаторию

Логистический центр, новый детский сад и реконструкция школы: по традиции к 7 ноября на Гродненщине введут в эксплуатацию ряд важных объектов.

7 ноября в Лиде в микрорайоне Индустриальный торжественно откроют детский сад на 230 мест.

Как рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух, этот микрорайон Лиды динамично развивается. Жилье возводят местные трест № 19 и ОАО «Стройвектор», а также ОАО «Гродножилстрой». С сентября и до конца года здесь сдадут пять многоэтажных домов, поэтому детский сад будет востребован.

В средней школе в Вороново завершается реконструкция. Пристройки к зданию 1956 года возводили в 70-е годы прошлого века и в 2007 году. Эти три корпуса сейчас и закрыты на реконструкцию, которая проводится за счет кредита Всемирного банка. Кроме того здесь же строится еще одна пристройка, в которой разместятся школьная библиотека и гардеробная.

В ноябре же откроют вторую очередь фабрики грибов в Щучине. Первая очередь фабрики, которую открыли ровно год назад, дает 2400 тонн свежих шампиньонов в год, и 98 процентов этой продукции поставляется на экспорт в Российскую Федерацию.

Расширение позволит довести мощность фабрики до 5 тысяч тонн грибов в год. Сегодня здесь создано 186 новых рабочих мест, также дополнительно наберут еще 50 человек. На работу предприятие доставляет людей из Острино, Лиды, Мостов.

В ноябре в гродненском микрорайоне Ольшанка завершится строительство детской амбулатории. Медицинское учреждение будет оснащено самым современным оборудованием. Чуть позже в микрорайоне построят новую поликлинику для взрослых.

Сейчас проект проходит экспертизу. Также в микрорайоне в скором времени откроют торгово-развлекательный центр «Парус» общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров, продовольственный магазин торговой сети «Белмаркет».

В пустовавшем здании, принадлежавшем заводу «Химволокно», к 7 ноября откроется многофункциональный центр, занимающий площадь 1,6 тысячи квадратных метров. Недавно здесь уже открыли магазин фиксированных цен. Скоро появятся продуктовый магазин, аптека, стоматология, парикмахерская, и веломагазин.

До конца этого года начнет застраиваться микрорайон Грандичи-3, и первая проектируемая улица в нем — Валентины Макаровой, к которой подведут четырехполоску.

А вот в микрорайоне Грандичи-2 появилось первое транспортное кольцо.

В Береастовице появился большой логистический центр «Бремино-Берестовица». Здесь будет создано около ста новых рабочих мест.

Также на погранпереходе построен современный склад класса «А» с многоярусным стеллажным хранением в отапливаемом помещении, автоматизированной системой складского учета.

Производительность логистического центра рассчитана на оформление 250−300 грузовых автомобилей в сутки. Есть большая стоянка для грузовых и легковых автомобилей, рассказывает «Гродненская правда».

 
 
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Логистический центр, новый детский сад и реконструкция школы: по традиции к 7 ноября на Гродненщине введут в эксплуатацию ряд важных объектов. 7 ноября в Лиде...
 

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