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Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»

11.10.2019 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела матч отборочного турнира к чемпионату Европы. На стадионе «Динамо» белыя крылы принимали гостей из Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении 90 минут зрители так и не увидели забитых голов, хотя наши парни, пожалуй, были ближе к успеху. Ничья – 0:0.

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Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»

Карел Воолайд, главный тренер сборной Эстонии по футболу:
Я был доволен, наблюдая за игрой. Белорусы имели очень много хороших моментов.

Сейчас наша сборная с 4 очками занимает 4 место в своей группе. Следующую игру отборочного турнира Беларусь проведет 13 октября против Нидерландов. Встреча начнется в 19 часов.

Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»

Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»

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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела матч отборочного турнира к чемпионату Европы. На стадионе «Динамо» белыя крылы принимали гостей из Эстонии,...
 
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