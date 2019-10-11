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В Минске назвали участников кинофестиваля «Листопад»
12.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стали известны участники основной конкурсной программы 26-го кинофестиваля «Листопад». Это более 150 картин из полусотни стран мира, передает телеканал «МИР 24».
Международный кинофестиваль «Листопад» продлится с 1 по 8 ноября. Церемония открытия по традиции пройдет в самом большом минском кинотеатре «Москва».
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Церемония открытия по традиции пройдет в самом большом минском кинотеатре «Москва».
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