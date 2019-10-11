В Минске назвали участников кинофестиваля «Листопад»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стали известны участники основной конкурсной программы 26-го кинофестиваля «Листопад». Это более 150 картин из полусотни стран мира, передает телеканал «МИР 24».



Картины будут представлены в шести конкурсах – отдельных для каждого жанра. Сеансы пройдут в десяти кинотеатрах города, а фильмы можно будет посмотреть по очень доступной цене.

«В этом году мы подсчитали и ужаснулись: мы имели свыше тысячи кинокартин. И сложно было отбирать хорошее кино. Разные жанры: драма и более веселые фильмы. Но все картины заставляют зрителей думать», – сказал программный директор кинофестиваля Игорь Сукманов.

Международный кинофестиваль «Листопад» продлится с 1 по 8 ноября. Церемония открытия по традиции пройдет в самом большом минском кинотеатре «Москва».