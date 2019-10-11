Пережила смерть главного учителя, жениха и дочери. Трагедии и взлеты в биографии Виктории Исаковой

Источник материала: Tut.by

Ее называют русской Гретой Гарбо: тонкая, изящная, с аристократическими чертами лица и неизменной красной помадой. Ее стиль и манеры пытаются копировать не только поклонницы, но и коллеги по цеху. И это никому нельзя поставить в упрек: на Викторию Исакову и вправду хочется быть похожей. Ее женственность, ее харизма и безусловный талант завораживают и влюбляют навсегда.

Казалось бы, у артистки с такими данными творческий путь и личная жизнь должны быть устланы розами. Но судьба распорядилась иначе. В день рождения Виктории Исаковой вспоминаем через что ей пришлось пройти, прежде чем стать успешной актрисой.

Актрисы театра и кино Виктории Исаковой вполне могло бы и не состояться. Девочка родилась и выросла в дагестанском городе Хасавюрте, где взгляды на роль женщины в обществе во многих семьях весьма архаичны: муж, дети, кухня и посиделки с родственницами. Выручил случай. А точнее — талант старшего брата: в парне разглядели задатки профессионального спортсмена и отправили на учебу в Москву, в школу олимпийского резерва. Вместе с ним в столицу перебралась и вся его семья: мама, папа, две сестры. В том числе и младшая — Виктория.

«Мое детство было радостным, солнечным, детским детством, таким детством, о котором мне приятно вспоминать. В пятиэтажном доме, где мы жили, все соседи друг друга знали, дети ходили друг к другу в гости. Если мамы нет дома — я иду к соседке, она меня покормит и т. д. Мое детство было прекрасным, полным любви».

Если в Хасавюрте было не принято и даже неприлично мечтать о сценической карьере, то в Белокаменной амбициозные планы будущей актрисы никто не сдерживал. Родители настаивали на выборе серьезного вуза с гарантией хорошего трудоустройства и высоких заработков, но Виктория все переиграла и с первого раза поступила в РАТИ-ГИТИС на актерский факультет. А еще через год перевелась в Школу-студию МХАТ, ведь там преподавал обожаемый ею кумир — Олег Ефремов, которого она была готова слушать часами.

Студентка Исакова внимала мастеру курса и много работала над собой. И это дало свои плоды: в кино она дебютировала еще в студенческие годы в 1998-м. Тогда ей досталась эпизодическая роль — пенсионерки в сериале «Чехов и Ко». Работа не стала проходной, и ее заметили другие режиссеры.

Карьера шла в гору, а вот в личной жизни Виктории разыгралась настоящая драма. Роман с талантливым однокурсником Александром Чижевским закончился трагедией. Молодой человек недожил до выпускного 2 недели. Однажды утром он вышел из дома, и его сбила машина. Водитель сбежал с места аварии, его так и не нашли. Виктория была сломлена: смерть любимого разбила ей сердце. Чтобы боль утраты не была такой ощутимой, девушка уходит с головой в работу.

В 1999-м, сразу после выпускных экзаменов, Виктории предлагают место в МХТ имени А.П. Чехова и она с радостью соглашается. И сразу начинает «выстреливать» одной за другой яркими ролями: Нины Заречной в чеховской «Чайке», Мавки в «Лесной песне» Леси Украинки. Постановки с ее участием, созданные такими корифеями, как Алла Покровская, Роман Козак, Олег Ефремов и Марина Брусникина, проходят с большим успехом. Параллельно Виктория продолжает сниматься в кино. В 2000-м ей достается серьезная роль в исторической драме «Империя под ударом».

И снова после наконец-то засиявшей белой полосы Викторию Исакову ждет новое испытание. Ее любимый наставник Олег Ефремов уходит из жизни, и театральное руководство МХТ имени Чехова, где он был худруком, полностью меняется. Без объяснения причин Виктории указывают на дверь. Она раздавлена и оскорблена. Но талант актрисы недолго останется невостребованным: девушку приглашают в театр имени Пушкина. Она оценила протянутую ей руку помощи и играет на подмостках театра и сегодня.

«Театр — это дом, чего ты дома ждешь? Ты постоянно там находишься, ты участник процесса. Ты каждый раз выходишь на сцену и делаешь что-то новое. Что касается кино, необходимо дождаться, чтобы сошлись все составляющие: режиссер, роль, ты, твоя готовность, сценарий, команда».

Именно в театре имени Пушкина она удостаивается своей первой престижной профессиональной награды. В 2003 году ей вручают «Чайку» за работу в тандеме с актером Павлом Деревянко в спектакле «Вий». В этом же году она выходит замуж за кинорежиссера Юрия Мороза.

Пару многие осуждают и обсуждают: родная дочь Юрия — актриса Дарья Мороз — всего на несколько лет младше Виктории. Также Исакову сравнивают с первой женой режиссера — известной актрисой Мариной Левтовой, трагически погибшей в середине 90-х годов. Пара не обращает внимания на сплетни — они просто счастливы. Отношения с падчерицей складываются также неплохо, женщины становятся подругами.

«Я понурый разрушитель, но рядом с человеком, обладающим недостижимой мудростью, мой нрав постепенно уравновесился. Когда мы с Юрой только начали вместе жить, меня кидало и бросало из стороны в сторону, и я удивлялась его реакции на мое такое поведение. Он мог сказать: „Не кричи, когда успокоишься, я вернусь“ — и уйти куда-то на двое суток. А теперь мы уже практически не ссоримся. Он меня воспитал».

Неплохо развивается и кинокарьера. В 2005 году Виктория Исакова играет свою первую главную роль в российско-украинском фильме «Целуют всегда не тех». А в 2006 г. она снимается в боевике «Охота на пиранью» вместе со звездами первого эшелона — Евгением Мироновым и Владимиром Машковым, а также в драме «Требуется няня», после которых ее начинают узнавать на улице.

Тогда же она появляется в проекте своего супруга «Точка», рассказывающем про жизнь секс-работниц. Компанию на съемочной площадке Исаковой составили падчерица Дарья Мороз и актриса Анна Уколова. По поводу работы в этом трио Уколова позже пошутит: «Ну вот, скажут, что в своем фильме Мороз снял дочку, жену и любовницу».

Работа актрис восхитила зрителей и критиков. Все три исполнительницы главных ролей награждены премией Silver Hugo, а Виктория Исакова за воплощение образа Киры по прозвищу «Зебра» получила приз в номинации «Лучшая актриса года» на Чикагском международном кинофестивале.

После съемок в «Пиранье» и «Точке» мужской журнал MAXIM пригласил Викторию Исакову попозировать для них. Актриса, обладающая практически модельными параметрами: рост — 174 см, вес — в пределах 55 кг — согласилась практически без колебаний. К слову, в такой же форме она находится и сейчас. Говорит, что не сидит на диетах и не занимается фитнесом: «Десять спектаклей в месяц, знаете ли, вполне заменяют тренажеры».

Еще два года спустя по заказу Первого канала Юрий Мороз снимает многосерийную экранизацию романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Одна из центральных ролей — Катерины Ивановны — достается Виктории Исаковой. Ни один из критиков не осмелился сказать что-то про «роль, полученную по блату», настолько хорошо она прочувствовала этого персонажа и воплотила его на экране.

В эти годы семья Мороз-Исаковой переживает настоящую трагедию. У них рождается дочка Маша. К сожалению, малышка прожила на свете всего четыре месяца. Всему виной — тяжелое врожденное заболевание. Несмотря на многочисленные сплетни о том, что над семейным счастьем супругов нависла настоящая угроза, общее горе только сильнее сплотило эту пару.

2013-й приносит Виктории Исаковой невероятную популярность. Проект «Оттепель» о культурной жизни Советского Союза времен 60-х прошел максимально успешно, собрав миллионы просмотров и самые престижные кинематографические награды. Исакова исполнила роль увядающей актрисы Инги Хрусталевой, погрязшей в разборках с бывшим мужем (Евгений Цыганов) и из-за всех сил конкурирующей с восходящей звездочкой кино (Анна Чиповская).

Выход этого сериала немного затмил другой телепроект, вышедший в этом же году: историческая картина «Зеркала», в которой Виктория сыграла великую поэтессу Марину Цветаеву. Стихи этого непревзойденного автора Серебряного века Исакова читала так проникновенно, что многие критики назвали ее «реинкарнацией» Цветаевой. К тому же дни рождения эти две женщины празднуют с разницей всего лишь в несколько дней: Марина — 7 октября, а Виктория — 12-го.

В следующем году Виктория Исакова впервые пробует себя в качестве телеведущей. И не в каком-нибудь тривиальном проекте, а в программе для интеллектуалов — «Настоящие». В ней зрителей знакомят с талантливыми короткометражными картинами, снятыми выдающимися кинорежиссерами. Параллельно она снимается в фильме «Инквизитор», где играет частного детектива Наталью Серебрянскую.

Роль женщины, занимающейся расследованиями, ей отлично удается, и в 2015 году она воплощает персонаж аналитика контртеррористического центра ФСБ в масштабном проекте «Родина». На съемочной площадке она встречается со старым, со времен «Охоты на пираний», знакомым — Владимиром Машковым. Ну а в театре выходит на подмостки в образе Раневской из «Вишневого сада».

Экранной популярности актрисе добавляет участие в музыкальном видео Константина и Валерия Меладзе на первую совместную песню «Мой брат». Вместе с Лизой Боярской и Юлией Снегирь «актрисы воплощают три абсолютно разных типажа женщин, их реакции на одни и те же слова, сказанные мужчиной, показывают, насколько разительно отличаются их характеры» — рассказал Константин Меладзе.

«Я многократно наблюдал подобные истории в жизни. И на этом эмоциональном разнообразии построен клип: это не экшн, а драма со множеством крупных планов и глубоких переживаний. Это не совсем клип. Это маленький фильм».

2016-й приносит Исаковой сразу три знаковые роли. В «Ученике» самого известного современного кинорежиссера Кирилла Серебренникова она играет учительницу биологии, вступившую в философскую полемику с подростком — религиозным фанатиком. Премьера прошла в Каннах, где фильм получил Приз независимой французской прессы имени Франсуа Шале, а его прокат состоялся в большинстве стран Европы.

В многосерийном международном проекте о знаменитой шпионке Мате Хари Исакова исполнила роль главной героини. Также она засветилась в трагикомичном мини-сериале «Пьяная фирма» в паре с Михаилом Ефремовым.

В тот же год в семье актрисы и режиссера произошло долгожданное счастливое событие: у них рождается девочка. Родители старательно держали в секрете эту новость. Лишь два года спустя Виктория расскажет в интервью о том, что у нее родилась дочь. А редкие снимки малышки только сейчас появились в инстаграме актрисы. Судя по фотографиям, дочка получилась точной маминой копией, унаследовав от нее редкий цвет волос и обаятельную улыбку.

В 2017-м и 2018-м годах Виктория играет в крайне разножанровых работах: комедийный сериал «Вы все меня бесите», фильмы «Оптимисты» и «Демон Революции» (Инесса Арманд), «Про любовь. Только для взрослых» Ренаты Литвиновой.

Особняком стоит трогательная короткометражка Анны Меликян «Нежность». Фильм снят на мобильный телефон. По сюжету, героиня Виктории на спор ищет сексуального партнера на одну ночь. Им становится Евгений Цыганов — привет сериалу «Оттепель». Голос за кадром, комментирующий события новеллы, принадлежит Константину Хабенскому. Все деньги с благотворительного премьерного показа фильма отправились в его фонд по борьбе с онкозаболеваниями.

Еще одна интересная работа Виктории — «Анна Каренина» в постановке Карена Шахназарова. Там ей досталась роль Долли Облонской. И комедия «Русский бес», получившая приз «Кинотавра» в номинации «Лучшая режиссура».

2019-й также оказался урожайным для актрисы Исаковой. 5 киноработ, в том числе спортивный фильм «Один вдох», основанный на реальной биографии 23-кратной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, пропавшей без вести в Средиземном море. Напарниками по съемкам стали Владимир Яглыч и Максим Суханов.

Еще один звездный партнер — Александр Домогаров. С ним Исакова снялась в российско-китайском проекте о разведчике Рихарде Зорге. Большие ожидания возлагаются и на фантастический сериал «Вонгозеро» («Эпидемия»), где, по сценарию, москвичи вынуждены спасаться от смертельного вируса в карельских лесах. Его трейлер был тепло встречен в Каннах на международном фестивале сериалов Canneseries.

«Вся моя жизнь подчинена профессии. И неизбежно чем-то жертвуешь. Конечно, гипотетически я могу два раза в год на 20 дней уезжать на море. Но смысла в этом нет, потому что я все равно повезу с собой тонну чтения, тонну кино, которое буду постоянно просматривать. Я настолько интегрирована в это, настолько больна профессией, что оторваться от нее физически не могу».