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Марли, Кобейн и Леннон. Редкие фотографии трёх музыкантов с их детьми
Источник материала: СТВ
Существуют хиты, которые просто невозможно не знать. Хотя бы раз в фильме или игре, или просто идя по улице, наверняка каждый слышал музыкальные произведения этих трёх знаменитых музыкантов.
Ранее мы рассказывали о наследниках трёх культовых советских артистов, а в этот раз мы решили показать давние фотографии ямайского певца Боба Марли, американского исполнителя Курта Кобейна и британского музыканта Джона Леннона с их детьми.
Боб Марли, 1978 год
Курт Кобейн, 1992 год
Джон Леннон, 1965 год
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Существуют хиты, которые просто невозможно не знать. Хотя бы раз в фильме или игре, или просто идя по улице, наверняка каждый слышал музыкальные произведения этих...
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