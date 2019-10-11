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На въезде в Украину задержан белорус, разыскиваемый Интерполом

12.10.2019 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинские пограничники задержали белоруса из базы Интерпола — его разыскивают по запросу Франции .

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщает ведомство, когда гражданин Беларуси проходил пограничный контроль, произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Как выяснилось впоследствии, мужчину разыскивали правоохранительные органы Франции за контрабандную деятельность.

Белорус задержан, пограничники передали его сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области, пишет news.tut.by
 
 
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Украинские пограничники задержали белоруса из базы Интерпола — его разыскивают по запросу Франции .
 
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