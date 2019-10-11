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28 сентября состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
12.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 сентября 2019 13:21 1575
Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
28 сентября 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Цыбулёнок Людмила Фёдоровна.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.
©Информационный отдел
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28 сентября состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
27 сентября 2019 13:21 1575 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
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