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28 сентября состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

12.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


27 сентября 2019 13:21 1575

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

28 сентября 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Цыбулёнок Людмила Фёдоровна.

28 сентября состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80

28 сентября состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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27 сентября 2019 13:21 1575 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
 
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