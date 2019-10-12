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Президент Беларуси направил поздравление работникам культуры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 октября работники культуры отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех тех, кто бережно сохраняет национальное достояние и наполняет искусство материальным и духовным содержанием, поздравил Президент.
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Новости Беларуси. 13 октября работники культуры отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех тех, кто бережно сохраняет...
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