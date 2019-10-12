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Лукашенко «спел» песню Тимы Белорусских. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и обсуждали беларусы.
Первый в сегодняшнем топе — незамеченный хит, который, есть предположение, скоро завирусится, как и оригинальный трек. Автор YouTube-канала Rabbeat Music склеил отдельные фразы Александра Лукашенко, «заставив» президента спеть трек «Витаминка» Тимы Белорусских. Видео набрало больше 150 тысяч просмотров — просто взгляните:
Если помните, понедельник начался с яркого протеста, который на несколько дней сместил ракрус беларуской повестки. Минский художник Алексей Кузьмич
Та же надпись, только в профиль:
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Как выглядит бескорыстная доброта на минских дорогах:
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