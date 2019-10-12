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Лукашенко «спел» песню Тимы Белорусских. Самое смешное в байнете за неделю

13.10.2019 15:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и обсуждали беларусы. 

Первый в сегодняшнем топе — незамеченный хит, который, есть предположение, скоро завирусится, как и оригинальный трек. Автор YouTube-канала Rabbeat Music склеил отдельные фразы Александра Лукашенко, «заставив» президента спеть трек «Витаминка» Тимы Белорусских. Видео набрало больше 150 тысяч просмотров — просто взгляните:

Если помните, понедельник начался с яркого протеста, который на несколько дней сместил ракрус беларуской повестки. Минский художник Алексей Кузьмич пришел на выставку в государственный музей полностью голым с табличкой «Минкульт» на эрегированном пенисе. Еще до того, как в эту историю вмешалась милиция, в байнете придумали, как совместить акцию с «Табакеркой»:

Та же надпись, только в профиль:

К слову о «Табакерках». Дизайнеры показали новое оформление табачных киосков, совместив ларьки с остановками. Авторы концепции заявили, что так город станет удобнее. Вот как их полет фантазии продолжили беларусы:

Как раз сегодня байнет запестрил новостями о ночном клубе Пинска, где посетительница избила охранника бюстгальтером (к счастью, никто не пострадал, но видео в сеть все же попало):

А вот в Молодечно на заводе порошковой металлургии нашли способ, как бороться с кражей мыла из санузлов. В бруске хозяйственного мыла просверлили отверстие и шнуром привязали мыло к крану:

Если вдруг вы почувствовали себя слишком свободным, государство знает, как вам помочь:

Совсем недавно дизайнеры из 27 стран мира объединились, чтобы показать, как выглядят локальные модники. Оказалось, типчный беларус, исповедующий стильный образ жизни, — это брутальный загорелый мачо с сигарой, а беларуской все проще — она на банкете:

На православной выставке четкий регламент:

В Беларуси идет перепись населения: да, она часто лажала, но зато указатели сделали что надо:

 Как выглядит бескорыстная доброта на минских дорогах:

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