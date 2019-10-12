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В Помпеях откопали фреску из таверны для гладиаторов
13.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Фреска была найдена в подвале здания на пересечении двух мощенных улиц.
На ней были изображены гладиаторские бои.
Предположительно в здании раньше находилась таверна, рядом с которой были гладиаторские казармы. От взгляда экспертов не укрылась реалистичность рисунка. На фреске изображены два воина – мурмиллон и фракиец. В руке гладиатора – римский короткий меч и большой прямоугольный щит, а на земле лежит раненый соперник.
Находку назвали очередным доказательством того, что Помпеи – неисчерпаемый источник исследований и знаний для археологов.
Напомним, ранее
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Фреска была найдена в подвале здания на пересечении двух мощенных улиц. На ней были изображены гладиаторские бои. Предположительно в здании раньше находилась...
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