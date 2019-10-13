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Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»

13.10.2019 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу уступила команде Нидерландов в матче отборочного турнира к ЧЕ-2020 со счетом 1:2, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

Белорусы проиграли, но проиграли достойно. Мы уступили минимально, и при этом по ходу матча имели много моментов для взятия ворот. Единственный точный удар у нас нанес Станислав Драгун. У нас есть мнения участников матча.

Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»

Иван Бахар, игрок сборной Беларуси по футболу:
Надеялись на лучшее, могли бы, в принципе, ничью выжать. Наверное, сегодня максимум выжали из этой игры. Моменты были, подходы были. Конечно, уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником. Тяжело что-то показать было. Конечно, в Беларуси намного проще играть. Для такого уровня надо учиться. Не хватает, конечно, опыта лично мне. Не знаю, как другим – наверное, тоже немножко. Многие постарше поиграли уже на таком уровне. Мне пока тяжело.

Я думаю, что мало было у нас в первом тайме контратакующей игры, хотя моменты, в принципе, были. Во втором тайме было больше моментов, мы создали и гол забили. Была вера какая-то и у болельщиков, и у нас, что можем на ничью играть в этом матче.

Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»

Денис Поляков, игрок сборной Беларуси по футболу:
Первый тайм не очень провели, мне кажется. Они больше контролировали мяч и прижимали нас к своим воротам. Во втором тайме у нас больше получалось выйти из обороны в атаку. Были моменты, где-то могли забить еще. Самое главное, что мы из обороны в атаку стали лучше выбегать, удерживали мяч больше и не теряли ситуации.

Сегодня было получше поле. Погода эти дни стояла хорошая.

10 октября белорусы сыграли с эстонцами. Результат матча на «Динамо» – безголевая ничья. Вот такие слова услышали журналисты от Михаила Мархеля на пресс-конференции после поединка.

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»

 

Люди в материале: Иван Бахар, Денис Поляков
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу уступила команде Нидерландов в матче отборочного турнира к ЧЕ-2020 со счетом 1:2, сообщили в программе «Неделя спорта»...
 
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