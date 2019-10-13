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Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу уступила команде Нидерландов в матче отборочного турнира к ЧЕ-2020 со счетом 1:2, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Белорусы проиграли, но проиграли достойно. Мы уступили минимально, и при этом по ходу матча имели много моментов для взятия ворот. Единственный точный удар у нас нанес Станислав Драгун. У нас есть мнения участников матча.
Иван Бахар, игрок сборной Беларуси по футболу:
Я думаю, что мало было у нас в первом тайме контратакующей игры, хотя моменты, в принципе, были. Во втором тайме было больше моментов, мы создали и гол забили. Была вера какая-то и у болельщиков, и у нас, что можем на ничью играть в этом матче.
Денис Поляков, игрок сборной Беларуси по футболу:
Сегодня было получше поле. Погода эти дни стояла хорошая.
10 октября белорусы сыграли с эстонцами. Результат матча на «Динамо» – безголевая ничья. Вот такие слова услышали журналисты от Михаила Мархеля на пресс-конференции после поединка.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу уступила команде Нидерландов в матче отборочного турнира к ЧЕ-2020 со счетом 1:2, сообщили в программе «Неделя спорта»...
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