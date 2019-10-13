﻿ А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?. 21.by
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А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот и мы - нет. А оказывается, так и есть. Соответствующая табличка с информацией размещена на перекрёстке Московская - проспект Республики. Ещё бы интеллектуальную систему управления светофорами побыстрее внедрили, а то просто беда, кажется, ну поменяйте вы местами зелёные на красные и для пешеходов ничего не изменится, а водители поедут без остановок.

А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

Будем ждать.

А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

Велодорожка тут не по теме - просто так, чтобы было побольше фоток в материале.

А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?

 
 
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  Вот и мы - нет. А оказывается, так и есть. Соответствующая табличка с информацией размещена на перекрёстке Московская - проспект Республики. Ещё бы...
 
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