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А вы знали, что перекрёстки в Бресте (как минимум один) реконструируют при поддержке Евросоюза?
14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот и мы - нет. А оказывается, так и есть. Соответствующая табличка с информацией размещена на перекрёстке Московская - проспект Республики. Ещё бы интеллектуальную систему управления светофорами побыстрее внедрили, а то просто беда, кажется, ну поменяйте вы местами зелёные на красные и для пешеходов ничего не изменится, а водители поедут без остановок.
Будем ждать.
Велодорожка тут не по теме - просто так, чтобы было побольше фоток в материале.
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