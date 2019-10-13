Православные верующие отмечают сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Источник материала: Полесская правда



Православные люди во все времена с особым почитанием относились к Богородице. В них жила твердая вера: Пресвятая Богородица избавляет от всех бед и печалей.

Православная церковь относит праздник Покрова к числу великих, то есть наиболее важных и торжественных религиозных праздников. Это непреходящий праздник, то есть отмечается он всегда в один день – 14 октября по новому стилю.

Согласно преданию, в конце 9-го века столицу Византии Константинополь осадило вражеское войско. Захватчики стояли у стен и готовились ворваться в город. Жители собирались в храмах, молитвы стали их единственной надеждой на избавление от страшной участи. В церкви на окраине города в драгоценном ковчеге сберегалось облачение Богоматери. В эту церковь часто заходил и блаженный Андрей. Происхождением из славян, он служил у византийского вельможи. Как-то в один из дней Андрей долго, несколько часов, возносил свою молитву к Господу в храме вместе со своим другом Епифанием. И тут явилось прекрасное видение – от дверей храма шла Пресвятая Богородица. Она преклонила колени, молилась вместе с сонмом ангелов, проливая слезы, а потом сняла с себя большое головное покрывало (омофор) и простерла его над собравшимися в церкви людьми — в знак защиты и покровительства.