Православные верующие отмечают сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Предание гласит о том, что свершилось чудо — жители Константинополя стали невидимыми для врагов, заставили их снять осаду и покинуть город. Таким образом, чудесное покровительство Богородицы не только помогло одолеть неприятеля, но и стало надеждой для последующих поколений христиан.
На Покров православным предписывается посещать церкви и возносить молитвы Пресвятой Богородице. Но если не удалось посетить церковь, можно помолиться и дома. Пресвятая Дева Мария прежде всего считается помощницей во всем, что связано с замужеством, деторождением, обустройством дома. Поэтому к Богородице обращают молитвы о здоровье близких, о счастье, о любви.