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Православные верующие отмечают сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Православные верующие отмечают сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Православные люди во все времена с особым почитанием относились к Богородице. В них жила твердая вера: Пресвятая Богородица избавляет от всех бед и печалей.

Православная церковь относит праздник Покрова к числу великих, то есть наиболее важных и торжественных религиозных праздников. Это непреходящий праздник, то есть отмечается он всегда в один день – 14 октября по новому стилю.

Согласно преданию, в конце 9-го века столицу Византии Константинополь осадило вражеское войско. Захватчики стояли у стен и готовились ворваться в город. Жители собирались в храмах, молитвы стали их единственной надеждой на избавление от страшной участи. В церкви на окраине города в драгоценном ковчеге сберегалось облачение Богоматери. В эту церковь часто заходил и блаженный Андрей. Происхождением из славян, он служил у византийского вельможи. Как-то в один из дней Андрей долго, несколько часов, возносил свою молитву к Господу в храме вместе со своим другом Епифанием. И тут явилось прекрасное видение – от дверей храма шла Пресвятая Богородица. Она преклонила колени, молилась вместе с сонмом ангелов, проливая слезы, а потом сняла с себя большое головное покрывало (омофор) и простерла его над собравшимися в церкви людьми — в знак защиты и покровительства.

Предание гласит о том, что свершилось чудо — жители Константинополя стали невидимыми для врагов, заставили их снять осаду и покинуть город. Таким образом, чудесное покровительство Богородицы не только помогло одолеть неприятеля, но и стало надеждой для последующих поколений христиан.

На Покров православным предписывается посещать церкви и возносить молитвы Пресвятой Богородице. Но если не удалось посетить церковь, можно помолиться и дома. Пресвятая Дева Мария прежде всего считается помощницей во всем, что связано с замужеством, деторождением, обустройством дома. Поэтому к Богородице обращают молитвы о здоровье близких, о счастье, о любви.

 
 
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