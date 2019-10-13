ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство связи и информатизации изменит название и будет регулировать цифровую сферу

14.10.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство связи и информатизации будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации. Такое решение принято сегодня по итогу доклада главе государства по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство связи и информатизации изменит название и будет регулировать цифровую сферу

Вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития страны уже обсуждался ранее на уровне главы государства. В частности, во время посещения Президентом Парка высоких технологий в апреле этого года представители IT-сектора инициировали создание в Беларуси министерства цифровой экономики. Эта идея по поручению Александра Лукашенко была тщательно проанализирована.

"Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства", - сказал Александр Турчин. В ближайшее время правительство внесет на рассмотрение главы государства проекты соответствующих решений.

Поставлена задача правительству и министру вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно в тесном сотрудничестве работало с представителями IT-сектора, занималось развитием цифровизации.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерство связи и информатизации будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации. Такое решение принято сегодня по итогу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как принято отмечать День матери в разных странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика