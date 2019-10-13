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Министерство связи и информатизации изменит название и будет регулировать цифровую сферу
14.10.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерство связи и информатизации будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации. Такое решение принято сегодня
Вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития страны уже обсуждался ранее на уровне главы государства. В частности, во время посещения Президентом Парка высоких технологий в апреле этого года представители IT-сектора инициировали создание в Беларуси министерства цифровой экономики. Эта идея по поручению Александра Лукашенко была тщательно проанализирована.
"Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства", - сказал Александр Турчин. В ближайшее время
Поставлена задача правительству и министру вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно в тесном сотрудничестве работало с представителями IT-сектора, занималось развитием цифровизации.
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Министерство связи и информатизации будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации. Такое решение принято сегодня по итогу...
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