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Турция перебрасывает в Сирию танки с активной защитой на основе украинских разработок

14.10.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турция во время боевых действий в Сирии начала применять устаревшие американские танки M60, оснащенные недавно разработанным корпусом активной защиты (КАЗ) AKKOR Pulat. Кадры переброски бронетехники появились в Сети, пишет «Российская газета».

По видимому, новым КАЗ успели оснастить пока только небольшое количество танков. Активная защита AKKOR Pulat является развитием украинской разработки «Заслон-Л», сделанной на основе более ранних КАЗ советских времен.

Первая информация о том, что танки M60TM собираются оснащать новой активной защитой, появилась весной 2018 года, впоследствии систему удачно испытали и планировали закупить до 40 комплектов.

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