Турция перебрасывает в Сирию танки с активной защитой на основе украинских разработок

Источник материала: Tut.by

Турция во время боевых действий в Сирии начала применять устаревшие американские танки M60, оснащенные недавно разработанным корпусом активной защиты (КАЗ) AKKOR Pulat. Кадры переброски бронетехники появились в Сети, пишет «Российская газета».

По видимому, новым КАЗ успели оснастить пока только небольшое количество танков. Активная защита AKKOR Pulat является развитием украинской разработки «Заслон-Л», сделанной на основе более ранних КАЗ советских времен.

Первая информация о том, что танки M60TM собираются оснащать новой активной защитой, появилась весной 2018 года, впоследствии систему удачно испытали и планировали закупить до 40 комплектов.

Modernized #Turkish M60TM tank with laser warning system, remotely controlled turret, telescopic periscope, #AKKOR Pulat active protection complex (KAZ). The tank takes part in military operation «Source of Peace». @200_zoka @VinodDX9 @SEEKINGTHETRU17 @saptak__mondal @AWAKEALERT pic.twitter.com/lVpvgAx430