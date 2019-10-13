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Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

14.10.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профильный IT-вуз будет создан в Беларуси. Идею его создания поддержал Президент. 14 октября Александр Лукашенко провел совещание по развитию цифровой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поддержал идею о создании IT-вуза в Беларуси (читать далее). 

Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Глава государства подчеркнул, информатизация – один из приоритетов социально-экономического развития нашей страны на ближайшее пятилетие, и сегодня, по сути, наш бренд. Прежде всего, благодаря передовому законодательству и беспрецедентным условиям работы, которые обеспечивает принятый в Беларуси Декрет о развитии цифровой экономики.

Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Глава государства акцентирует внимание: важно не допустить перенасыщения кадрами, не стоит забывать и о работе на земле. Кроме того, у правительства есть новые предложения по усовершенствованию системы управления цифровыми процессами. Сегодня они внесены на рассмотрение Президенту. Цифровизация постепенно входит во все сферы жизни, однако цифровая трансформация страны происходит не теми темпами, на которые рассчитывали.

Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Александр Лукашенко напомнил, что во время пятого Всебелорусского собрания ставили задачу создать цифровое правительство к 2020 году. Пока этого не произошло. В чем причины – предстоит разобраться. В ближайшее время наш Президент намерен провести масштабное совещание с «цифровиками».

Тема образования была основной во время совещания. Об этом после, общаясь с журналистами, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин. В частности, он отметил, что главной задачей IT-вуза будет подготовка кадров «экстра-класса» для всей цифровой сферы. Образовательная площадка будет создана на базе двух – БНТУ и БГУИР, а вот основные финансовые обязательства возьмет Парк высоких технологий.

Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Учредителями нового университета выступят два наших вуза, Парк высоких технологий и одна-две крупных IT-компании, которые будут направлять денежные средства на финансирование самого университета. Плюс мы планируем систему грантов для наших одаренных ребят: она позволит учиться тем, у кого не позволяет материальное положение. Мы все-таки предполагаем, что обучение будет платным без бюджетного финансирования. Какие там пропорции распределятся между парками и компаниями, мы определим в ходе реализации проекта.

Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Беларусь взяла курс на строительство IT-страны. Мы одни из первых в мире узаконили операции с криптовалютами, запустили свою криптобиржу. Кроме того, успешно развивается Парк высоких технологий. Сегодня он насчитывает более 680 резидентов. А в прошлом году экспорт их услуг вплотную приблизился к отметке в полтора миллиарда долларов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Турчин
 
 
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Новости Беларуси. Профильный IT-вуз будет создан в Беларуси. Идею его создания поддержал Президент. 14 октября Александр Лукашенко провел совещание по развитию...
 
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