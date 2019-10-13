Новый американский авианосец служит флоту, имея не устраненные критические недостатки

Источник материала: Tut.by

«Джеральд Р. Форд» — самый новый и потенциально самый совершенный авианосец американского флота. В состав флота его ввели в 2017-м, однако даже после этого о себе давали знать проблемы. Так, корабль ввели в строй без подъемников Advanced Weapon Elevator, обеспечивающих подачу бомб из арсеналов на нижних палубах наверх, к летательным аппаратам. Об этом пишет Naked Science.



Фото: wikipedia.org

Инновационные электромагнитные подъемники должны были установить еще в 2017 году, однако, как сообщает Popular Mechanics, даже сегодня авианосец, вероятно, имеет только два рабочих подъемника AWE из 11.

По информации СМИ, старые флотские элеваторы имеют гидравлический привод и могут поднимать 10 500 фунтов (4700 килограммов) боеприпасов со скоростью 30 метров в минуту. Для сравнения: AWE могут поднимать 20 тысяч фунтов со скоростью 150 футов (более 45 метров) в минуту. Это довольно значительный скачок в возможностях американских авианосцев.

AWE используют для подъема электромагнитную тягу: это же решение применили для инновационной катапульты Electromagnetic Aircraft Launch System, отличающей новый авианосец от кораблей типа «Нимиц», которые он должен сменить. Напомним, для ВМС США построили десять авианосцев типа «Нимиц»: первый из этих кораблей заложили еще в 1968-м. Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» — принципиально новые корабли, которые дадут флоту США расширенные возможности.

Эти авианосцы изначально рассчитаны на применение новейшего истребителя пятого поколения F-35C — первого малозаметного истребителя в истории американского флота. Его, напомним, уже приняли на вооружение.