ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый американский авианосец служит флоту, имея не устраненные критические недостатки

14.10.2019 17:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Джеральд Р. Форд» — самый новый и потенциально самый совершенный авианосец американского флота. В состав флота его ввели в 2017-м, однако даже после этого о себе давали знать проблемы. Так, корабль ввели в строй без подъемников Advanced Weapon Elevator, обеспечивающих подачу бомб из арсеналов на нижних палубах наверх, к летательным аппаратам. Об этом пишет Naked Science.


Фото: wikipedia.org

Инновационные электромагнитные подъемники должны были установить еще в 2017 году, однако, как сообщает Popular Mechanics, даже сегодня авианосец, вероятно, имеет только два рабочих подъемника AWE из 11.

По информации СМИ, старые флотские элеваторы имеют гидравлический привод и могут поднимать 10 500 фунтов (4700 килограммов) боеприпасов со скоростью 30 метров в минуту. Для сравнения: AWE могут поднимать 20 тысяч фунтов со скоростью 150 футов (более 45 метров) в минуту. Это довольно значительный скачок в возможностях американских авианосцев.

AWE используют для подъема электромагнитную тягу: это же решение применили для инновационной катапульты Electromagnetic Aircraft Launch System, отличающей новый авианосец от кораблей типа «Нимиц», которые он должен сменить. Напомним, для ВМС США построили десять авианосцев типа «Нимиц»: первый из этих кораблей заложили еще в 1968-м. Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» — принципиально новые корабли, которые дадут флоту США расширенные возможности.

Эти авианосцы изначально рассчитаны на применение новейшего истребителя пятого поколения F-35C — первого малозаметного истребителя в истории американского флота. Его, напомним, уже приняли на вооружение.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На корабле работают всего два из 11 электромагнитных подъемников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые определили, когда человечество разделилось на бедных и богатых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика