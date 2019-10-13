|
Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 500 женщин собрал праздник по случаю Дня матери в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди них те, кто только получил новый статус есть и те, кто уже воспитывает трех и более детей.
Организаторы подготовили выставки, фотоколлажи, музыкальные и творческие площадки. Особый интерес вызвал конкурс, где молодые мамы смогли показать свой креатив: они превратили коляски-джипы в необычный транспорт.
В торжественной обстановке также наградили женщин, дети которых внесли значительный вклад в развитие страны и громко заявляют о себе на национальных и международных уровнях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Около 500 женщин собрал праздник по случаю Дня матери в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них те, кто только получил новый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)