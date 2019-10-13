ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

14.10.2019 21:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 500 женщин собрал праздник по случаю Дня матери в Молодечно,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них те, кто только получил новый статус есть и те, кто уже воспитывает трех и более детей.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

Организаторы подготовили выставки, фотоколлажи, музыкальные и творческие площадки. Особый интерес вызвал конкурс, где молодые мамы смогли показать свой креатив: они превратили коляски-джипы в необычный транспорт.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери


Иван Маркевич, заместитель начальника Миноблисполкома:
Мама – это гордость нации. Мама является продолжательницей рода и жизни на земле. Мы не случайно выбрали город Молодечно и здесь второй год уже проводим праздник. Это в знак благодарности нашим мамам за их труд, любовь и заботу.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери


Финальным аккордом мероприятия стал праздничный концерт. Со сцены в адрес матерей звучали теплые слова.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

В торжественной обстановке также наградили женщин, дети которых внесли значительный вклад в развитие страны и громко заявляют о себе на национальных и международных уровнях.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

Люди в материале: Иван Маркевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Около 500 женщин собрал праздник по случаю Дня матери в Молодечно,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них те, кто только получил новый...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появится отдельный вуз для IT-специалистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика