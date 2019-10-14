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Кирпич, дерево и яркая мебель. Топ-3 минских квартир, ремонт которых не стыдно повторить

15.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, какие ремонты сейчас в моде у минчан, можно судить по квартирам, выставленным на продажу. Одна из подмеченных тенденций — умение совмещать несколько стилей и создавать интерьер для себя. REALTY.TUT.BY выбрал три классные минские квартиры, где можно подсмотреть отличную идею.

Студия на Грибоедова, 1

Обратите внимание, как грамотно разграничено пространство в квартире площадью 49 квадратных метров. Перегородок в ней нет — их функцию выполняют участки, выделенные цветными обоями, кирпичной кладкой, плотными шторами. Сочетание цветов тоже отличное.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

В ЖК «Маяк Минска»

Однокомнатная квартира-студия площадью 46 квадратных метров расположена в новостройке на улице Мстиславца, 3. Нежная цветовая гамма квартиры разбавлена несколькими яркими акцентами. Обратите внимание на ванную комнату — там определенно есть настроение.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» на проспекте Дзержинского, 19

Квартира двухкомнатная, площадью 65 квадратных метров. Свободная планировка позволила хозяевам оставить совмещенными кухню с гостиной, что сейчас довольно актуально. За основу взяли белый цвет и расставили акценты: диван насыщенного тона, современные светильники.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

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Теги: Минск
 
 
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