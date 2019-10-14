﻿ На военно-транспортном факультете Белорусского  государственного университета транспорта проводится День открытых дверей. 21.by
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На военно-транспортном факультете Белорусского  государственного университета транспорта проводится День открытых дверей

15.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 19 октября, на военно-транспортном факультете Белорусского  государственного университета транспорта  (далее факультет) проводится День открытых дверей.

Посетители смогут встретиться с командованием факультета и кафедр, а также познакомиться с учебно-материальной базой и порядком приема на военно-транспортный факультет в 2020 году.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 34, военно-транспортный факультет, аудитория 170.

Начало мероприятия в 11.00, справки по телефону 8-0232-95-31-52. Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, лицеев, а также средне-специальных учебных заведений.

 


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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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В субботу, 19 октября, на военно-транспортном факультете Белорусского  государственного университета транспорта  (далее факультет) проводится День открытых...
 
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