На военно-транспортном факультете Белорусского  государственного университета транспорта проводится День открытых дверей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В субботу, 19 октября, на военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта (далее факультет) проводится День открытых дверей.

Посетители смогут встретиться с командованием факультета и кафедр, а также познакомиться с учебно-материальной базой и порядком приема на военно-транспортный факультет в 2020 году.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 34, военно-транспортный факультет, аудитория 170.

Начало мероприятия в 11.00, справки по телефону 8-0232-95-31-52. Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, лицеев, а также средне-специальных учебных заведений.