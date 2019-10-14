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23 самых страшных мест на планете
15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Мы вовсе не собираемся запугивать вас зловещими выдумками, а всего лишь хотим провести экскурсию по вполне реальным местам, от которых веет опасностью и тайной. Предупреждаем: этот пост не подходит впечатлительным натурам. Но если вы достаточно смелы, просто следуйте за нами.
1. Старое еврейское кладбище в Праге, Чехия
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Мы вовсе не собираемся запугивать вас зловещими выдумками, а всего лишь хотим провести экскурсию по вполне реальным местам, от которых веет опасностью и тайной....
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