23 самых страшных мест на планете

Источник материала: Новости Хотимска

Мы вовсе не собираемся запугивать вас зловещими выдумками, а всего лишь хотим провести экскурсию по вполне реальным местам, от которых веет опасностью и тайной. Предупреждаем: этот пост не подходит впечатлительным натурам. Но если вы достаточно смелы, просто следуйте за нами.

1. Старое еврейское кладбище в Праге, Чехия