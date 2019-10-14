Брестские таможенники выявили в автопоезде «лишние» автозапчасти

Источник материала: Виртуальный Брест

В автопоезде Volvo, следовавшем на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники выявили крупную партию автомобильных запчастей, которые перевозчик «забыл» указать в документах.









Выявить нарушение таможенного законодательства позволило применение инспекционно-досмотрового комплекса. Результат анализа полученной сканограммы указывал на наличие в грузовом отсеке транспортного средства товаров, не заявленных в сопроводительных документах.









Это подтвердил и последующий досмотр: помимо указанных автозапчастей, в грузовом отсеке перемещались еще 1320 единиц «лишних» запчастей. Стоимость последних составила свыше 880 тысяч рублей.









По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.











