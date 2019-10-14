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Стало известно, кто будет делать защитные экраны для новых станций метро и когда их начнут монтировать

15.10.2019 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На первых станциях третьей линии метро появятся турецкие защитные экраны. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


«Аэродромная». Эскизы станций предоставлены ОАО «Минскметропроект» агентству «Минск-Новости»

На первых четырех станциях третьей линии минского метро появятся защитные экраны, сделанные в Турции. Об этом во время официальной встречи в Ратуше с делегацией из турецкого города Эскишехир рассказал начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун.

Устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Новинка поможет исключить случайные падения на рельсы.

— Мы выбирали систему дверной автоматической платформы от ведущих производителей мира. В тендере на поставку такого оборудования для первых станций третьей линии участвовали несколько производителей из Европы и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с холдингом Albayrak — производителем машинного оборудования и гидравлических систем из турецкого города Эскишехир, — отметил Павел Царун.

Первую поставку в Минске ждут в ноябре, потом приступят к монтажу.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак добавил, что со временем установят защитные системы и на двух первых линиях метро. Он предложил турецким партнерам снова поучаствовать в конкурсном отборе на поставку защитного оборудования для подземки.

Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро («Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода») — они входят в первую очередь строительства. Сообщалось, что эти станции сдадут в 2020 году. За ними, южнее, идут станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» — это вторая очередь строительства. Все эти семь станций входят в первый участок строительства зеленой ветки метро.

 
Теги: Минск
 
 
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Устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Новинка поможет исключить случайные падения на рельсы.
 
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