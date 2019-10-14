15 октября около 7.30 час. в центр оперативного управления  Волковысского РОЧС поступило сообщение о горении возле газового счетчика в городе Волковыске по переулку Кутузова.  По прибытию к месту вызова обнаружено горение газового счетчик.   

В результате пожара повреждены часть кровли и стены. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неисправность газового оборудования.

Газовый счетчик едва не стал причиной пожара

Газовый счетчик едва не стал причиной пожара

Газовый счетчик едва не стал причиной пожара

Газовый счетчик едва не стал причиной пожара

Чтобы не допустить пожара в Вашем доме по причине неисправности газового оборудования, нужно:

        - Ни в коем случае не эксплуатируйте неисправные газовые приборы;

- В случае обнаружения каких-либо дефектов сразу же перекройте подачу газа, проветрите помещение и вызовите аварийную службу по телефону 104;

- Если вы почувствовали характерный запах газа: не включайте свет и не пользуйтесь спичками или зажигалкой;

- Не подпускайте малолетних детей к газовой плите (бал­лону) и не разрешайте им играть на кухне.

  Будьте осторожны с огнем!      

  При пожаре звоните по телефону «101».