Газовый счетчик едва не стал причиной пожара

Источник материала: Новости Волковыска

15 октября около 7.30 час. в центр оперативного управления Волковысского РОЧС поступило сообщение о горении возле газового счетчика в городе Волковыске по переулку Кутузова. По прибытию к месту вызова обнаружено горение газового счетчик.

В результате пожара повреждены часть кровли и стены. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неисправность газового оборудования.

















Чтобы не допустить пожара в Вашем доме по причине неисправности газового оборудования, нужно:

- Ни в коем случае не эксплуатируйте неисправные газовые приборы;

- В случае обнаружения каких-либо дефектов сразу же перекройте подачу газа, проветрите помещение и вызовите аварийную службу по телефону 104;

- Если вы почувствовали характерный запах газа: не включайте свет и не пользуйтесь спичками или зажигалкой;

- Не подпускайте малолетних детей к газовой плите (бал­лону) и не разрешайте им играть на кухне.

Будьте осторожны с огнем!

При пожаре звоните по телефону «101».