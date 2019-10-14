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Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске изменят маршруты автобусов.
15.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 октября 2019 0:35 1140
Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске изменят маршруты автобусов.
5 октября в Солигорске на Центральной площади пройдёт региональная ярмарка. Автопарк №1 сообщает жителям и гостям города, что в связи с проведением ярмарки временно некоторые городские автобусы будут возить пассажиров по изменённым маршрутам.
Так, в субботу, 5 октября, с 06:00 до 17:00 автобусы №№ 10, 10А, 16 будут двигаться таким образом:
Автор статьи: Светлана Архипова.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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3 октября 2019 0:35 1140 Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске...
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