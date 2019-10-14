Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске изменят маршруты автобусов.

5 октября в Солигорске на Центральной площади пройдёт региональная ярмарка. Автопарк №1 сообщает жителям и гостям города, что в связи с проведением ярмарки временно некоторые городские автобусы будут возить пассажиров по изменённым маршрутам.

Так, в субботу, 5 октября, с 06:00 до 17:00 автобусы №№ 10, 10А, 16 будут двигаться таким образом:



№ 10: ул. Октябрьская — пр. Мира — ул. К. Заслонова — ул. Ленина — ул. Козлова — ул. Набережная — Детский пляж (со всеми остановками по пути следования).



№ 10А: ул. Октябрьская — ул. Ленина (маг. «Кристалл») — ул. Козлова — ул. Набережная — Детский пляж (со всеми остановками по пути следования).



№ 16: согласно маршрута до сан. «Березка» — ул. Набережная — ул. Козлова — ул. Л. Комсомола и далее по маршруту.

