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Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске изменят маршруты автобусов.

15.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 октября 2019 0:35 1140

Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске изменят маршруты автобусов.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана Архипова.

5 октября в Солигорске на Центральной площади пройдёт региональная ярмарка. Автопарк №1 сообщает жителям и гостям города, что в связи с проведением ярмарки временно некоторые городские автобусы будут возить пассажиров по изменённым маршрутам.

Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске изменят маршруты автобусов.

Так, в субботу, 5 октября, с 06:00 до 17:00 автобусы №№ 10, 10А, 16 будут двигаться таким образом:

№ 10: ул. Октябрьская — пр. Мира — ул. К. Заслонова — ул. Ленина — ул. Козлова — ул. Набережная — Детский пляж (со всеми остановками по пути следования).

№ 10А: ул. Октябрьская — ул. Ленина (маг. «Кристалл») — ул. Козлова — ул. Набережная — Детский пляж (со всеми остановками по пути следования).

№ 16: согласно маршрута до сан. «Березка» — ул. Набережная — ул. Козлова — ул. Л. Комсомола и далее по маршруту.

Автор статьи: Светлана Архипова.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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3 октября 2019 0:35 1140 Внимание! Из-за региональной ярмарки в Солигорске...
 
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