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Очередной аукцион по продаже «Слуцк-Модуля» не состоялся. Возможно другое решение
15.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Очередной акцион по продаже комплекса имущества имущества ОАО «Слуцк-Модуль» 8 октября не состоялся. Начальная цена лота была снижена на 45% и составила 3 519 108 белорусских рублей.
— Если интерес к этому объекту будет, возможно проведение ещё одного аукциона, — рассказали SG в Минском областном центре инвестиций и приватизации.
Не исключено, что местными властями будет принято решение о продаже имущества не одним лотом, а частями, добавил организатор торгов.
Бывший завод «Калибр» многократно выставлялся на продажу, в лот входило 27 объектов недвижимого имущества, включая очистные сооружения, теплосети, сети канализации, насосную станцию, а также оборудование - два мостовых крана.
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Очередной акцион по продаже комплекса имущества имущества ОАО «Слуцк-Модуль» 8 октября не состоялся. Начальная цена лота была снижена на 45% и составила 3 519 108...
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