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Кубок Брестской области по туристско-прикладным многоборьям в технике пешеходного туризма памяти В.А. Пруделюка состоялся 9-13 октября

15.10.2019 15:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Соревнования прошли в районе д. Лука Кобринского района и собрали 20 команд регионов области и команду г. Бобруйска.

Кубок Брестской области по туристско-прикладным многоборьям в технике пешеходного туризма памяти В.А. Пруделюка состоялся 9-13 октября

Отличная работа различных служб Кобринского р-на (дрова, вода и т.п.) плюс грамотное судейство и организация дистанций судейской бригады ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» (главсудья Малашук А.С.) плюс отличная погода позволили провести соревнования на высоком организационном и спортивном уровне и оставили у участников наилучшие воспоминания!

Кубок Брестской области по туристско-прикладным многоборьям в технике пешеходного туризма памяти В.А. Пруделюка состоялся 9-13 октября

В итоге трёхдневной борьбы места распределились так:

– на дистанции II класса I место - Кобринский р-н, II место – Барановичский р-н, III место – Каменецкий р-н.

В личном первенстве лучшими стали Журавский Евгений (Каменец), Рудько Александра (Лунинец).

– на дистанции III класса I место - Кобринский р-н, II – Лунинецкий р-н, III – г. Барановичи

В личном первенстве победили Дубовиик Никита (г. Барановичи) и Кунда Мария (Пружаны)

Кубок Брестской области по туристско-прикладным многоборьям в технике пешеходного туризма памяти В.А. Пруделюка состоялся 9-13 октября

Эти соревнования уже почти два десятка лет проводятся в память о Пруделюке Владимире Антоновиче, человеке, отдавшему всю свою жизнь делу организации и развития детского туризма Брестской области в 70-е – 90-е годы. Эти соревнования хорошая память о хорошем человеке…

В.Н. Абрамчик, методист ГУО «Брестский областной
центр туризма и краеведения детей и молодёжи»

 
 
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  Соревнования прошли в районе д. Лука Кобринского района и собрали 20 команд регионов области и команду г. Бобруйска. Отличная работа различных служб Кобринского...
 
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