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Кубок Брестской области по туристско-прикладным многоборьям в технике пешеходного туризма памяти В.А. Пруделюка состоялся 9-13 октября
15.10.2019 15:41 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Соревнования прошли в районе д. Лука Кобринского района и собрали 20 команд регионов области и команду г. Бобруйска.
Отличная работа различных служб Кобринского р-на (дрова, вода и т.п.) плюс грамотное судейство и организация дистанций судейской бригады ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» (главсудья Малашук А.С.) плюс отличная погода позволили провести соревнования на высоком организационном и спортивном уровне и оставили у участников наилучшие воспоминания!
В итоге трёхдневной борьбы места распределились так:
– на дистанции II класса I место - Кобринский р-н, II место – Барановичский р-н, III место – Каменецкий р-н.
В личном первенстве лучшими стали Журавский Евгений (Каменец), Рудько Александра (Лунинец).
– на дистанции III класса I место - Кобринский р-н, II – Лунинецкий р-н, III – г. Барановичи
В личном первенстве победили Дубовиик Никита (г. Барановичи) и Кунда Мария (Пружаны)
Эти соревнования уже почти два десятка лет проводятся в память о Пруделюке Владимире Антоновиче, человеке, отдавшему всю свою жизнь делу организации и развития детского туризма Брестской области в 70-е – 90-е годы. Эти соревнования хорошая память о хорошем человеке…
В.Н. Абрамчик, методист ГУО «Брестский областной
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