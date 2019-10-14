Кубок Брестской области по туристско-прикладным многоборьям в технике пешеходного туризма памяти В.А. Пруделюка состоялся 9-13 октября

Источник материала: Виртуальный Брест

Соревнования прошли в районе д. Лука Кобринского района и собрали 20 команд регионов области и команду г. Бобруйска.





Отличная работа различных служб Кобринского р-на (дрова, вода и т.п.) плюс грамотное судейство и организация дистанций судейской бригады ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» (главсудья Малашук А.С.) плюс отличная погода позволили провести соревнования на высоком организационном и спортивном уровне и оставили у участников наилучшие воспоминания!





В итоге трёхдневной борьбы места распределились так:

– на дистанции II класса I место - Кобринский р-н, II место – Барановичский р-н, III место – Каменецкий р-н.

В личном первенстве лучшими стали Журавский Евгений (Каменец), Рудько Александра (Лунинец).

– на дистанции III класса I место - Кобринский р-н, II – Лунинецкий р-н, III – г. Барановичи

В личном первенстве победили Дубовиик Никита (г. Барановичи) и Кунда Мария (Пружаны)





Эти соревнования уже почти два десятка лет проводятся в память о Пруделюке Владимире Антоновиче, человеке, отдавшему всю свою жизнь делу организации и развития детского туризма Брестской области в 70-е – 90-е годы. Эти соревнования хорошая память о хорошем человеке…

В.Н. Абрамчик, методист ГУО «Брестский областной

центр туризма и краеведения детей и молодёжи»