«Туземцев слишком много». Как жила Индия при английском колониализме

Источник материала: Аргументы и факты

Совсем старый человек выбегает передо мной, держа над моей головой зонт, и сам промокает мгновенно – в Дели сегодня льёт как из ведра. Мы идём 20 метров до такси. Мне неудобно, я прошу швейцара отеля вернуться назад, на что следует ответ: «Нет-нет, сэр, я потерплю, вы же белый сахиб». Это слово означает на хинди «повелитель», а на нескольких других наречиях Индии – и вовсе «божество». К счастью, не везде, однако в отдельных индийских регионах до сих пор сохранилось заискивающее отношение к белому человеку – остаток наследия английской колониальной власти. «Я плохо помню англичан, но мой отец рассказывал о них, – говорит 75-летний Джагди Сингх, владелец пекарни в Амритсаре. – Он говорил, что ещё в 30-х гг. XIX века британ­ский чиновник, если ему кто-то не поклонился на улице, мог за это ударить, а королев­ские солдаты требовали от рикш возить их в тележке бесплатно».

В по­следнее время в некоторых бывших совет­ских республиках, таких как Литва, Латвия, Украина, Грузия, иногда даже в Азербайджане и Узбекистане стало модно говорить – мы были колониями Советского Союза, а русские обращались с нами как колонизаторы. Так вот, ребята, побывав в Индии, могу сказать: колония – это нечто другое, нежели вы думаете.

Бойня, грабёж и воровство

В североиндийском городе Амритсар (штат Пенджаб) вам каждый прохожий покажет мемориал Джаллианвала-­багх, установленный у площади, где британские войска 13 апреля 1919 г. расстреляли народный фестиваль – дабы наказать мест­ное население за забастовку протеста. Солдаты заблокировали выходы с площади и открыли огонь – всего, по подсчётам индийских источников, погибло 1000 человек, включая 41 ребёнка.



Кадр из фильма «Ганди».

– Вот смотрите, вы можете легко увидеть в стенах следы от пуль, – показывает на дыры в камне доктор Радж Сингх, учившийся в 70-е гг. в Москве. – Палачи стреляли, перезаряжали винтовки и палили в упор снова. Писатель Редьярд Киплинг назвал командующего расстрелом полковника Дайера «спасителем Индии», в поддержку этого убийцы в Лондоне собрали пожертвований на 26 000 фунтов: в то время как семье каждого погибшего от рук «амритсарского мясника», словно в насмешку, выдали… 37 фунтов. Даже спустя 100 лет британское правительство не извинилось за эту бойню. В 1997 г. королева Елизавета II, посетив мемориал в Амритсаре, выразила лишь сожаление. Я получил образование в СССР, видел эту страну. И с удовольствием бы возил сюда людей из бывших ваших республик, кто сравнивает себя с колониями. Русские были им братьями, а англичане расстреливали нас за любую провинность как собак.

В Джаллианвала-багх всегда приходит много людей, дети кладут венки с цветами к монументу расстрелянным. Память о кровавой бойне за столько лет не ослабла.

– Мне мой прадед рассказывал, а я своим правнукам расскажу, – обещает пожилой бизнесмен Аггарвал Джейджаннади. – Прадед видел, как британские полицейские обедали в ресторанах Амритсара и не платили (владельцы боялись заикнуться о деньгах), а солдаты после расстрела снимали с мертвецов серебряные украшения. Обычные клерки из Индии потом возвращались в Лондон миллионерами. Нашу страну разграбили.

Школьный учитель Джавад Сингх добавляет:

– Англичане вывозили из Индии тонны золота и драгоценных камней: это либо покупалось за копейки, либо отнималось силой. Мой дедушка служил в английской армии 20 лет, но остался простым солдатом – имелись строгие о­граничения по числу «туземцев», достойных офицерского чина.

В связи с этим бывший советский студент Радж Сингх откровенно возмущается:

– Я знаю, что в Великую Отечественную войну звания генералов Красной Армии получали все – и грузины, и армяне, и евреи. В СССР людей других наций не превращали, как в Индии, в массу, которую бросали на фронт на убой. В Средней Азии построили больницы, школы, институты: в вашем государстве много значило образование и здоровье человека. Наши же колонизаторы держали людей неграмотными, без шансов окончить хотя бы три класса!

«Ели крыс и листву пальм»

По поводу здоровья сказано особенно точно. Британцы в Индии (считая, что «туземцев слишком много») иногда цинично сокращали население колонии, устраивая искусственный голод.

– Моя семья родом из Бенгалии, – объясняет владелец тур­агентства в Дели Мохаммед Расулла. – И дед с бабкой с содроганием вспоминают, как в 1943 г., будучи детьми, они ловили и ели крыс, выкапывали из земли червяков, жевали листву пальм. Британская администрация тогда вывезла из Бенгалии 80 000 тонн продовольствия, опасаясь захвата провинции японцами. Люди начали миллионами гибнуть от голода, но англичане даже не думали что-то исправлять.

Голод в британской Бенгалии, погибло от 1,5 до 4,3 млн. чел, 1943 год. pic.twitter.com/a81zHLEGPl — фото История (@phothistory) July 17, 2019

За год, по самой высшей оценке, умерло 10 млн человек: каждый шестой из населения Бенгалии. Жители Индии, рассказывая о переживших тот голод род­ственниках, говорят – эти старики множество лет подряд прячут на ночь под подушку мешочки с рисом, просыпаются и лихорадочно проверяют, на месте ли еда… Жесточайшие меры, постоянные наказания, расстрелы, полуголодное существование выработали у части жителей Индии подобный стиль – перед белым положено лебезить и всячески угождать ему. Чем беднее индиец, тем охотнее он подобным образом себя ведёт, поскольку так сложилось исторически, ведь англичанин мог и ударить хлыстом, и бросить мелкую монетку, позволявшую нищему человеку продержаться на одном рисе целую неделю.

«Мы им не братья – рабы»

– Такое ощущение у некоторых людей в Индии, особенно старшего возраста, уже издавна в крови, – считает Кришна Надж, получивший образование в Одессе в ­80-е гг. – И их нельзя за это винить. Англичане видели в нас не братьев, а рабов – они воспитывали в индийцах необходимость прислуживать белому человеку, выполнять все его прихоти. Да, Советский Союз не был демо­кратией, но национальные меньшинства, по-моему, жили там лучше русских. Грузия, Армения, среднеазиатские республики получали из союзного бюджета огромные суммы, там культивировали местные языки, издавали местных поэтов и писателей. Люди, называющие свои земли колонией, понятия не имеют, как европейская дер­жава обращается с жителями колонии. Это выкачивание всех ресурсов, постоянный грабёж недр, использование рабского труда.

Я против, когда Советский Союз расписывают как настоящий рай всеобщего счастья. Были там и всякие неприятные вещи, давайте уж признаем честно. Но вот чего точно не случалось – это дискриминации по национальному признаку. Всюду подчёркивалось, что СССР – многонациональное государство, и боже упаси было обидеть какой-либо народ. В братских республиках строились заводы, фабрики, железные дороги, для этого туда ехали инженеры и рабочие из других республик – которых потом лишили граждан­ства в той же Прибалтике. Сейчас у наших бывших братьев модно создавать «музеи оккупации». Но все забыли: если они страдали от голода, войны, арестов – то только вместе с русскими. Желающим назвать себя «бывшей колонией» лучше приехать в Индию. По­смотреть на десятки застывших в камне детских лиц на месте расстрела в Амритсаре, а заодно поговорить с современниками британского владычества. Желания сравнивать поубавится.