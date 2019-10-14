Лукашенко выразил соболезнования японцам в связи с тайфуном «Хагибис»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей в результате тайфуна «Хагибис», сообщает пресс-служба главы государства.

«От имени белорусского народа и себя лично высказываю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны», – говорится в телеграмме.