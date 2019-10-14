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Лукашенко выразил соболезнования японцам в связи с тайфуном «Хагибис»

15.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей в результате тайфуна «Хагибис», сообщает пресс-служба главы государства.

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«От имени белорусского народа и себя лично высказываю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны», – говорится в телеграмме.

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в минувшие выходные. Число жертв стихии возросло уже до 72, сообщает ТАСС. Десятки получили травмы. Больше всего пострадали северо-восток страны и соседняя с Токио префектура Канагава. До сих без света и воды остаются более 140 тысяч домов. В пострадавших районах закрыты школы, супермаркеты, не работают банкоматы. Подтопленными оказались железнодорожные линии, включая скоростные.



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