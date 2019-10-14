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Лукашенко выразил соболезнования японцам в связи с тайфуном «Хагибис»
15.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей в результате тайфуна «Хагибис», сообщает пресс-служба главы государства.
«От имени белорусского народа и себя лично высказываю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны», – говорится в телеграмме.
Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в минувшие выходные.
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Число жертв стихии уже превысило 70 человек.
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