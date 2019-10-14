8 фактов о миграции

Источник материала: Вороновская газета





Материал подготовлен во время профессионального семинара в Гродно в рамках проекта Международной организации по миграции* и Европейского союза: «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов». В семинаре также приняли участие представители Министерства внутренних дел и Госпогранкомитета Республики Беларусь.

1.Миграция была частью человеческого опыта на протяжении всей истории. Ошибочно полагать, что явление миграции возникло за последние несколько лет. Это личный выбор каждого, и он должен быть защищен в соответствии с основными правами человека. Мигрант и беженец не одно и тоже. Мигранты могут вернуться обратно и продолжить жить в прежнем месте или переехать еще куда-нибудь. Но это не относится к беженцам, которые не могут безопасно вернуться домой. Около 71 миллиона человек на сегодня были вынуждены покинуть свой дом из-за войны, преследований и массовых нарушений прав человека. Существуют два вида миграции: внешняя, когда речь идет о пересечении государственной границы, и внутренняя — переезд в пределах одной страны. Считается, что сейчас мы наблюдаем беспрецедентный уровень миграции и рекордное количество людей, которые покидают страны происхождения и перемещаются в другие места. Однако сегодня всего 3% от мирового населения (около 258 млн человек) находится в состоянии миграции, и эта цифра держится на протяжении последнего века. А накануне Первой мировой войны она была в пределах 15%. В современном мире существуют потоки «нерегулярной миграции», когда люди в нарушение существующих порядков пересечения границы пытаются попасть в другие страны, однако эти цифры крайне малы (особенно в Беларуси). Иностранные граждане реже преступают закон, так как осознают свою уязвимость и угрозу быть выдворенными с территории страны.Подавляющее большинство тех нарушений закона, которые имеют место со стороны иностранных граждан, составляют административные правонарушения, и часто они связаны с нарушениями порядка въезда/выезда или пребывания (сроков оформления или продления регистрации в отделах по гражданству и миграции). Вы знали, что Альберт Эйнштейн был мигрантом? А еще Стив Джобс, Илон Маск, Андрей Тарковский, Александр Солженицын, Владимир Набоков, Марк Шагал и многие другие.

Помните, что не люди являются проблемой, а практики реализации государственной политики в области миграции и интеграции мигрантов в общество. Практика многих государств показывает, что все преимущества от миграции могут быть оптимизированы путем совершенствования управления этими процессами.

Вероника ВЕЛЬБ.

* Международная организация по миграции (МОМ) — агентство ООН, содействующее гуманной и упорядоченной миграции ради всеобщего блага.

С 2005 года Беларусь — полноправный член организации. В нашей стране уделяется внимание таким направлениям, как противодействие торговле людьми, миграция и здоровье, эффективное управление границами и нерегулярной миграцией.