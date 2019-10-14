Белоруска сняла художественный фильм о бездомных

пишет Белсат Идея снять короткометражное кино возникла, когда Тима Тимашкова этой зимой в рамках программы обмена находилась в Берлине, где училась снимать социальные короткометражки,Белсат









Во время съемок фильма. Фото: facebook.com/liza.timashkova





«Там очень много бездомных. Они повсюду лежат на улицах. Просто в спальных мешках спят. Когда у нас началась учебная программа и обсуждались социальные темы, все начали говорить о дискриминации ЛГБТ, женщин, домашнем насилии – всякое такое. И мне показалось странным, что есть большая проблема бездомности, и о ней никто не говорит. Все говорят только о том, о чем говорят другие», – рассказала Тима Тимашкова корреспонденту «Белсата».





Чтобы поближе познакомиться с проблемой, автор фильма во время написания сценария участвовала в акциях «Еда вместо бомб», когда общественные активисты кормят бездомных.









Один из актеров фильма. Фото: facebook.com/liza.timashkova

Главную роль в фильме исполнил коллега Тимы Тимашковой – также фотограф. Во второй главной роли снялся профессиональный актер, который откликнулся на объявление в социальной сети.









Сейчас фильм еще монтируется. В планах автора устроить два его показа в Минске. Один показ должен пройти в каком-либо публичном пространстве, а второй запланирован во время социального фестиваля для бездомных, где будут бесплатная ярмарка, раздача одежды и еды. В качестве развлекательной программы организаторы предполагают показать фильм.





Наша собеседница также собирается отправить фильм на разнообразные кинофестивали. Кроме того, фильм появится и в Youtube.



