В Футбольном союзе Болгарии проходят обыски

По информации bTV, более 20 офицеров службы государственной безопасности Болгарии вошли в здание Футбольного союза страны с целью срочной проверки.





передает championat.com. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал президента Футбольного союза страны Борислава Михайлова покинуть свой пост после скандала, произошедшего во время матча квалификации EURO'2020 Болгария — Англия. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Полиция заблокировала территорию комплекса, никто из сотрудников не может ее покинуть,championat.com. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал президента Футбольного союза страны Борислава Михайлова покинуть свой пост после скандала, произошедшего во время матча квалификации EURO'2020 Болгария — Англия. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч.







