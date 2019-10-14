|
В Футбольном союзе Болгарии проходят обыски
Источник материала: Партизан
Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии.
По информации bTV, более 20 офицеров службы государственной безопасности Болгарии вошли в здание Футбольного союза страны с целью срочной проверки.
Полиция заблокировала территорию комплекса, никто из сотрудников не может ее покинуть,
Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. В итоге матч завершился победой гостей со счетом 6:0. Позже стало известно об отставке Михайлова, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)