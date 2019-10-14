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Вопросы проведения аварийно-спасательных работ, формирования культуры безопасности обсудили в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От проведения аварийно-спасательных работ до формирования культуры безопасности. В Могилёве проходит совместная коллегия МЧС Беларуси и России, а также МВД Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из самых актуальных тем стала международная помощь при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. А также особенности работы спасателей при ЧП в метро, тушении пожаров в сельской местности.
Стороны определили общий механизм действий, а их практическая отработка запланирована на 2020 год в рамках учения Корпуса сил СНГ.
Евгений Зиничев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Россия):
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Также участники коллегии посетили могилевский Центр безопасности МЧС. Здесь в игровой форме постигают навыки безопасности жизнедеятельности школьники и дошкольники.
Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел (Казахстан):
16 октября коллегия продолжится. Программой заседания предусмотрено подписание итоговых документов о совместной работе.
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Вопросы проведения аварийно-спасательных работ, формирования культуры безопасности обсудили в Могилёве
Новости Беларуси. От проведения аварийно-спасательных работ до формирования культуры безопасности. В Могилёве проходит совместная коллегия МЧС Беларуси и...
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