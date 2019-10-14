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«Прожил жизнь в квартире, но сейчас туда не загонишь». Семья могилевчан променяла город на деревенскую жизнь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вчерашние инженер и педагог из Могилёва сегодня – сельские жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Грудининых переехала из города в деревню 10 лет назад. За это время в семье родились две дочери, появилась собственная пасека, а также производство экологической косметики.
Восьмилетняя Варя и пятилетняя Маша готовы часами делиться своими успехами. Старшая – виртуозно играет на флейте. Младшая старается ни в чем не уступать сестренке.
Варя и Маша Грудинины:
Родители девочек сменили городской пейзаж на сельский 10 лет назад. Так кардинально изменить жизнь помог случай.
Глава семейства Евгений приехал к деду в деревню помочь на пасеке. Зацепило. Да так, что сегодня иной расклад семьей уже и не рассматривается.
Евгений Грудинин:
Семейная пасека Грудининых – 150 пчелиных семей. Ароматный мед покупают нарасхват.
Юлия Грудинина:
Из других продуктов пчеловодства – а это перга, прополис, огнёвка и воск – Юлия изготавливает экологически чистую косметику. А ещё мыло и декоративные свечи.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Счастливая сельская жизнь Грудининых приглянулась и младшему брату Евгения. После окончания университета, Павел приехал к родственникам в Лютню.
10 лет назад Грудининым пророчили максимум одну зимовку в сельских краях. Но сегодня другой жизни, кроме деревенской, аграрии с городскими корнями уже не представляют. У дружной семьи большие планы. Ведь всего через несколько месяцев Грудинины станут еще и многодетными родителями.
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«Прожил жизнь в квартире, но сейчас туда не загонишь». Семья могилевчан променяла город на деревенскую жизнь
Новости Беларуси. Вчерашние инженер и педагог из Могилёва сегодня – сельские жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Грудининых переехала из...
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