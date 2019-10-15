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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
16.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства назначил: ...
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