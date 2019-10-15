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«Белавиа» проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети

16.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети

Распродажа стартовала в 8.30 16 октября и продлится до 8.30 17 октября.

«Белавиа» снова проводит акцию по распродаже билетов, на этот раз она распространяется на всю маршрутную сеть авиакомпании, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

Распродажа стартовала на сайте www.belavia.by в 8.30 16 октября и продлится до 8.30 17 октября. Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составит 20 евро плюс таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро плюс таксы и сборы за билет в одну сторону. Период путешествия: с 1 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

По правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.

«Покупка билетов по акции позволит пассажирам «Белавиа» посетить самые распространенные направления Европы и решить бизнес-вопросы в странах СНГ по привлекательной цене, — отмечают в авиакомпании. — Например, итоговая стоимость билетов по маршруту Минск-Прага-Минск составит 87 евро, а из Минска в Барселону и обратно — 91 евро. Самый дешевый билет можно приобрести в аэропорт Жуковский и Калининград — 29 евро и 35 евро по маршруту туда-обратно соответственно. Итоговая стоимость из Минска в Амстердам, Будапешт, Женеву, Ларнаку, Тель-Авив и Стамбул составит порядка 95 евро в обе стороны. А слетать в Киев, Львов, Варшаву и Таллин можно будет до 75 евро за билет туда-обратно».

В «Белавиа» напомнили, что изменения времени и даты вылета по акционным билетам запрещены, возврат таких билетов невозможен. Кроме того, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру возвращаться не будет.

Стоит учитывать также, что при покупке акционного билета гражданами Беларуси, а также при оплате картами белорусских банков совершение операции возможно только в белорусских рублях.

Количество билетов по акционным тарифам ограничено.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Распродажа стартовала в 8.30 16 октября и продлится до 8.30 17 октября. «Белавиа» снова проводит акцию по распродаже билетов, на этот раз она распространяется на всю...
 
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