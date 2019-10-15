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«Белавиа» проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети
16.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Распродажа стартовала в 8.30 16 октября и продлится до 8.30 17 октября.
«Белавиа» снова проводит акцию по распродаже билетов, на этот раз она распространяется на всю маршрутную сеть авиакомпании, сообщили
Распродажа стартовала на сайте
По правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.
«Покупка билетов по акции позволит пассажирам «Белавиа» посетить самые распространенные направления Европы и решить бизнес-вопросы в странах СНГ по привлекательной цене, — отмечают в авиакомпании. — Например, итоговая стоимость билетов по маршруту Минск-Прага-Минск составит 87 евро, а из Минска в Барселону и обратно — 91 евро. Самый дешевый билет можно приобрести в аэропорт Жуковский и Калининград — 29 евро и 35 евро по маршруту туда-обратно соответственно. Итоговая стоимость из Минска в Амстердам, Будапешт, Женеву, Ларнаку, Тель-Авив и Стамбул составит порядка 95 евро в обе стороны. А слетать в Киев, Львов, Варшаву и Таллин можно будет до 75 евро за билет туда-обратно».
В «Белавиа» напомнили, что изменения времени и даты вылета по акционным билетам запрещены, возврат таких билетов невозможен. Кроме того, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру возвращаться не будет.
Стоит учитывать также, что при покупке акционного билета гражданами Беларуси, а также при оплате картами белорусских банков совершение операции возможно только в белорусских рублях.
Количество билетов по акционным тарифам ограничено.
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Распродажа стартовала в 8.30 16 октября и продлится до 8.30 17 октября. «Белавиа» снова проводит акцию по распродаже билетов, на этот раз она распространяется на всю...
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