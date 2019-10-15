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Впервые на своих землях ОАО «Быховский КОСЗ» вырастил фасоль

16.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Впервые на своих землях ОАО «Быховский КОСЗ» вырастил фасоль. Необходимое сырье для собственного производства и выпуска консервированной продукции теперь не придется закупать в таких количествах за пределами республики. Под нее отвели 100 гектаров и, как только культура созрела, приступили к уборке. Убирают фасоль горохоуборочным комбайном «Плогер». Сейчас в работе испытывают и другую высокопроизводительную технику – зерноуборочный комбайн GS-12 «Палессе». Им управляет комбайнер филиала «Мокрянский» Михаил Павлов (на снимке). На этой технике он уже убирал зерновые культуры, однолетние и многолетние травы, а теперь обмолачивает фасоль, за день успевая убрать по 10 гектаров. На автомашинах МАЗ-555 доставляют урожай на завод Константин Сиваков и Александр Рябцев.

Впервые на своих землях ОАО «Быховский КОСЗ» вырастил фасоль

Фасоль сразу же поступает в переработку. Свое сырье позволяет не только удешевить выпускаемую продукцию, но и равномерно распределить мощности переработки.

На предприятии разработан достаточно широкий ассортимент востребованной консервированной продукции. Многим давно пришлись по вкусу фасоль натуральная, с овощами в томатном соусе, с грибами, фасоль лобио по-грузински и другие виды продукции.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 

 
 
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Впервые на своих землях ОАО «Быховский КОСЗ» вырастил фасоль. Необходимое сырье для собственного производства и выпуска консервированной продукции теперь не
 
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