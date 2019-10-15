Языком статистики

Источник материала: Кричевская жизнь

• На 1 января 2019 г. численность женщин в Могилевской области составила 557,4 тыс. человек, или 52,9% общей численности населения. В городской местности проживало 453,5 тыс. женщин, или 81,4% от их общей численности, в сельской – 103,9 тыс. (18,6%).

• Численность женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет) составила 235,1 тысячи, или 42,2% от общей численнос­ти женщин.

• В 2018 году мамочками стали 10 295 женщин. В области родилось 10,4 тыс. детей, из них 4,1 тысячи (39,1%) – первенцы. Более половины рождений связано с рождением второго, третьего и последующих детей.

• Численность младенцев, родившихся по порядку вторыми, возросла с 34,6% в 2010 году до 39,7% в прошедшем году, третьими — с 7,8% до 15,2%, четвертыми и более — с 3,1% до 6%.

• Средний возраст матери при рождении первого ребенка – 26,1 года.

• Растет число рождений у женщин в возрасте 40-44 лет. У матерей этой возрастной группы родилось 234 ребенка, что в 1,6 раза больше, чем в 2010 году.

По информации сайта главного статуправления Могилевской области.