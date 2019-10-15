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Пройдите наш опрос. Мобильный телефон в школе

16.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В настоящее время мобильные телефоны играют важную роль во всех сферах нашей жизни. Смартфоны уже давно перестали быть исключительно средством связи и приобрели кучу дополнительных функций в игровом и мультимедийном секторах.

Пройдите наш опрос. Мобильный телефон в школе

Еще лет 15-ть назад мы и не предполагали, что технология мобильной связи, став общедоступной для всех возрастных категорий, превратится в проблему.

Сейчас родители с раннего возраста покупают своим детям телефоны как средство общения, однако само устройство чаще всего используется не по его прямому назначению, а как игрушка и показатель «крутости» среди сверстников.

С развитием технологий и возможностей мобильных телефонов возникли проблемы так называемого «мобильного этикета». Это особенно актуально для школ, ведь не все дети понимают: когда и как можно использовать смартфон.

Преподаватели все чаще и чаще сталкиваются с проблемой, которую можно назвать зависимостью детей от их мобильных устройств. На уроках ребята сидят в интернете, играют в игры, пишут смс и общаются в онлайн-сервисах, а иногда и вовсе слушают музыку, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг.

Помимо очевидного физиологического напряжения для глаз это времяпрепровождение также препятствует созданию нормальной рабочей обстановки во время занятий, поглощая внимание школьников.

Особенно остро проблема «мобильного этикета» встала после скандального «увольнения» учительницы из Гомеля… Сложности ее решения заключаются в отсутствии какого-либо единого закона, регламентирующего использование мобильных телефонов в школах.

На мой взгляд, наиболее целесообразным решением является покупка для ребенка самого простого телефона, такие в народе еще называют «звонилками». Такой телефон может обеспечивать только основные функции – звонки и отправку текстовых сообщений. С таким телефоном не будет соблазна посидеть «Вконтакте», «Инстаграме», сделать пару селфи, поиграть в игры или посмотреть смешные видео на «Ютубе».

По возможности ребенку можно купить два телефона – «звонилку» для школы и более функциональный для использования вне ее стен. Все-таки не будем забывать и о пользе, которую смартфоны приносят, в том числе, и в образовательной сфере.

Вообще, эту проблему нужно решать только сообща, путем поиска компромиссов и составления свода правил, на которые согласятся и дети, и родители, и, конечно же, учителя.

А как вы считаете, как можно ограничить использование мобильного телефона в школе?

- оставлять телефон дома;

- брать в школу обычный мобильный телефон, «звонилку»;

- включать «беззвучный» режим;

- перевести телефон в режим запрета исходящих звонков и отключить интернет;

- выключать телефон на время урока и использовать только на переменах;

-оставить все как есть.

Приглашаем вас высказать свое мнение, пройдя опрос на нашем сайте! →

 
 
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В настоящее время мобильные телефоны играют важную роль во всех сферах нашей жизни. Смартфоны уже давно перестали быть исключительно средством связи и...
 
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