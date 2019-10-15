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XIV Республиканский конкурс «Компьютер. Образование. Интернет»

16.10.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Организаторами конкурса являются Министерство образования Республики Беларусь, научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Основные цели конкурса – повышение качества дошкольного, общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи посредством использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, совершенствование информационно-технологической культуры педагогических работников.

Подробную информацию об организации и проведении конкурса можно узнать на сайте http://e-asveta.adu.by (раздел «Конкурс», подраздел «КОИ–2019: о конкурсе»).

Приглашаем педагогических работников Минской области принять участие в конкурсе.

http://uomoik.gov.by

 
 
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В соответствии с планом Министерства образования Республики Беларусь в период с 25 сентября 2019 года по 13 декабря 2019 года проводится XIV Республиканский конкурс...
 
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