XIV Республиканский конкурс «Компьютер. Образование. Интернет»

Организаторами конкурса являются Министерство образования Республики Беларусь, научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».
Основные цели конкурса – повышение качества дошкольного, общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи посредством использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, совершенствование информационно-технологической культуры педагогических работников.
Подробную информацию об организации и проведении конкурса можно узнать на сайте
Приглашаем педагогических работников Минской области принять участие в конкурсе.