|
Суд вынес приговор пьяному водителю, который на М5 сбил женщину, скрылся и сжег автомобиль
Источник материала: Tut.by
Водитель, который на переходе в Пуховичском районе тяжело травмировал женщину и скрылся с места аварии, получил 7 лет колонии общего режима. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП 56-летняя жительница Минска получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции установили, что наезд совершил Citroen, которым управлял 40-летний житель Пуховичского района. В момент ДТП мужчина был пьян. Скрывшись с места происшествия, он решил скрыть следы преступления и сжег свой автомобиль в лесном массиве.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий водителя задержали по месту жительства. С санкции прокурора к нему была
15 октября суд Пуховичского района признал обвиняемого виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. На основании ч. 4 ст. 317 УК Беларуси его приговорили к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Также водителя признали виновным в заведомом оставлении в опасности (ч. 3 ст. 159 УК Беларуси). По данной части статьи ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год со штрафом в 100 базовых величин (2550 рублей).
По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого основного наказания более строгим и присоединения дополнительных наказаний (ч. 2 ст. 72 УК), его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет, а также оштрафовали на 100 базовых величин.
В пользу потерпевшей суд постановил взыскать с обвиняеого материальное возмещение морального вреда в размере 30 000 рублей и возмещение расходов по оплате услуг представителя в размере 200 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)