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Суд вынес приговор пьяному водителю, который на М5 сбил женщину, скрылся и сжег автомобиль

16.10.2019 20:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель, который на переходе в Пуховичском районе тяжело травмировал женщину и скрылся с места аварии, получил 7 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.


Фото: СК

Напомним, авария произошла 12 апреля на 31-м километре трассы М5 вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района. Здесь автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП 56-летняя жительница Минска получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции установили, что наезд совершил Citroen, которым управлял 40-летний житель Пуховичского района. В момент ДТП мужчина был пьян. Скрывшись с места происшествия, он решил скрыть следы преступления и сжег свой автомобиль в лесном массиве.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий водителя задержали по месту жительства. С санкции прокурора к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что мужчина — ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имеет водительского удостоверения.

15 октября суд Пуховичского района признал обвиняемого виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. На основании ч. 4 ст. 317 УК Беларуси его приговорили к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также водителя признали виновным в заведомом оставлении в опасности (ч. 3 ст. 159 УК Беларуси). По данной части статьи ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год со штрафом в 100 базовых величин (2550 рублей).

По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого основного наказания более строгим и присоединения дополнительных наказаний (ч. 2 ст. 72 УК), его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет, а также оштрафовали на 100 базовых величин.

В пользу потерпевшей суд постановил взыскать с обвиняеого материальное возмещение морального вреда в размере 30 000 рублей и возмещение расходов по оплате услуг представителя в размере 200 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
 
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