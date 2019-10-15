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Октябрьская температура бьёт все рекорды: на выходных будет до 23ºС

16.10.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ближайшую неделю температура воздуха в Беларуси будет бить всевозможные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Октябрьская температура бьёт все рекорды: на выходных будет до 23ºС

И хотя у метеорологов нет такого понятия как «бабье лето», но в следующие семь дней нас ждет именно оно. В субботу и воскресенье местами до 23 градусов тепла, так что можно смело планировать выходные на природе.

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Новости Беларуси. В ближайшую неделю температура воздуха в Беларуси будет бить всевозможные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя у...
 
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