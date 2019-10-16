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«Боевое настроение, так что всё будет хорошо». Рассказываем про третий день Ice Star
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжается турнир Ice Star. В белорусской столице соревнуются около 300 юных фигуристов из 23 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Новости Беларуси. В Минске продолжается турнир Ice Star. В белорусской столице соревнуются около 300 юных фигуристов из 23 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об...
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