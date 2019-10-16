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«Боевое настроение, так что всё будет хорошо». Рассказываем про третий день Ice Star

17.10.2019 00:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается турнир Ice Star. В белорусской столице соревнуются около 300 юных фигуристов из 23 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Об очередном соревновательном дне – в видеоматериале Ирины Петыш.

«Боевое настроение, так что всё будет хорошо». Рассказываем про третий день Ice Star

Люди в материале: Ирина Петыш
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается турнир Ice Star. В белорусской столице соревнуются около 300 юных фигуристов из 23 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об...
 
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