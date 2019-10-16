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В День учителя во всех учебных заведениях Кобрина прошли праздничные мероприятия

17.10.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В День учителя во всех учебных заведениях Кобрина прошли праздничные мероприятия

Учитель – человек, которому хочется говорить слова благодарности бесконечно. Именно с работы учителя начинается становление личности ученика, именно педагог закладывает основы нравственности, морали, этики, культуры.

В День учителя во всех учебных заведениях прошли праздничные мероприятия, не стал исключением и Кобринский государственный политехнический колледж.

В актовом зале учебного заведения, где развернулась праздничная программа, перед педагогами выступил заместитель директора по учебно-производственной работе Игорь Барабанов, который от всего сердца поздравил коллег и вручил грамоты отличившимся педагогам.

С поздравительным словом выступил и частый гость колледжа, который поддерживает тесные связи  с учебным заведением, – председатель районного комитета работников агропромышленного комплекса Василий Лазарчук, который от имени райкома поздравил педагогов и вручил почётные грамоты. Также к коллегам обратились председатель профсоюзной «первички» колледжа Людмила Самосюк, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Гулюта, заместитель директора по учебной работе Елена  Чепелевич. Слово было предоставлено и молодым педагогам Марии Зинкевич и Дарине Зазанюк, которые торжественно произнесли клятву педагогов.

В День учителя во всех учебных заведениях Кобрина прошли праздничные мероприятия

Для виновников торжества была организована праздничная программа, в которой выступили не только участники вокальной студии колледжа, но и приглашённые гости – представители школы искусств г. Кобрина – академический вокальный ансамбль «Славянка», Ольга Каминская и другие музыканты.

Людмила ПАШКОВИЧ. Фото автора.

 
 
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В День учителя во всех учебных заведениях Кобрина прошли праздничные мероприятия
 
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