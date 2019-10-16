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Более 2300 национальных наблюдателей уже аккредитованы на парламентских выборах в Беларуси

17.10.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. При окружных избиркомах они могут присутствовать в этих комиссиях при приеме протоколов о результатах голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2300 национальных наблюдателей уже аккредитованы на парламентских выборах в Беларуси

Наблюдатель на заседаниях участковой избирательной комиссии может в числе прочего вести наблюдение на соответствующем участке. В ходе досрочного голосования и в день выборов они могут получать сведения о числе избирателей, внесенных в списки, и о количестве принявших участие в голосовании.

Более 2300 национальных наблюдателей уже аккредитованы на парламентских выборах в Беларуси

Напоминаем: основной день выборов в палату представителей – 17 ноября. Уже 17 октября окружные избирательные комиссии закончат регистрацию кандидатов в депутаты.

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Новости Беларуси. При окружных избиркомах они могут присутствовать в этих комиссиях при приеме протоколов о результатах голосования, сообщили в программе Новости...
 
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