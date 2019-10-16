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Озеленить Горки приглашают самих горожан

17.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

18 и 19 октября жителей Горок приглашают принять участие в акции по озеленению города в рамках экологической кампании «Обустроим малую родину!»

 

Озеленить Горки приглашают самих горожан
Фото Михаила Левцова

 

Посадка деревьев и кустарников будет проходить по улицам Фурманова, Вокзальной (во дворах домов №№ 39, 41, 43 и площадке для выгула собак), Якубовского (на дворовой территории дома №76).

Присоединиться к акции может любой желающий — для этого нужно позвонить по телефону 7-64-49.

 

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  18 и 19 октября жителей Горок приглашают принять участие в акции по озеленению города в рамках экологической кампании «Обустроим малую родину!»     Посадка...
 
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