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Озеленить Горки приглашают самих горожан
17.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
18 и 19 октября жителей Горок приглашают принять участие в акции по озеленению города в рамках экологической кампании «Обустроим малую родину!»
Посадка деревьев и кустарников будет проходить по улицам Фурманова, Вокзальной (во дворах домов №№ 39, 41, 43 и площадке для выгула собак), Якубовского (на дворовой территории дома №76).
Присоединиться к акции может любой желающий — для этого нужно позвонить по телефону 7-64-49.
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18 и 19 октября жителей Горок приглашают принять участие в акции по озеленению города в рамках экологической кампании «Обустроим малую родину!» Посадка...
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