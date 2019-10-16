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Районная информационно-пропагандистская группа встретилась с коллективом Вороновской райветстанции

17.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Районная информационно-пропагандистская группа встретилась с коллективом Вороновской райветстанции

Актуальный и полезный разговор перед выборами в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые пройдут 7 и 17 ноября соответственно, состоялся в трудовом коллективе ГУ «Вороновская райветстанция».


Районная информационно-пропагандистская группа встретилась с коллективом Вороновской райветстанции

Об истории становлении парламентаризма в Беларуси, о значении работы парламентариев в жизни и деятельности белорусов рассказала руководитель районной информационно-пропагандистской группы, управляющая делами, начальник управления делами райисполкома Галина Мартинкевич. Особо была подчеркнута роль самих избирателей в предстоящих выборах, так как от их активной жизненной позиции, их наказов будущим парламентариям будет зависеть и работоспособность белорусского Парламента, взвешенное принятие законов, направленных на дальнейшее успешное социально-экономическое развитие страны.        


Районная информационно-пропагандистская группа встретилась с коллективом Вороновской райветстанции

— Почему Вороновский район не имеет своего избирательного округа, а относится к Ивьевскому и Щучинскому избирательым оругам? — поступил вопрос из зала.

— В нашем районе, как отметила докладчик, проживает около 24 тысяч человек, а в соседних гораздо больше. Было бы нелогичным присоединять крупный район к менее населенному. Поэтому по решению областной избирательной комиссии Мисевичский и Заболотский сельсоветы отнесены к Щучинскому, а остальная территория Вороновщины — к Ивьевскому избирательным округам. А в округе, как установлено ЦИК, должно насчитываться не менее 62 тысяч избирателей.


Районная информационно-пропагандистская группа встретилась с коллективом Вороновской райветстанции

Перед сотрудниками райветстанции также выступили заместитель начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям  Евгений Гремза и заместитель командира роты Вороновского отдела Департамента охраны МВД Павел Родик.

 
 
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Актуальный и полезный разговор перед выборами в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые пройдут 7 и 17 ноября...
 
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