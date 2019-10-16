Опытная научная станция по сахарной свекле отмечает свое 90-летие

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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10-11 октября на базе РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» прошла юбилейная Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение отрасли свекловодства», посвященная 90-летию организации.

В работе конференции приняли участие более 70 человек — представители Национальной академии наук Беларуси, Несвижского райисполкома, сахарных заводов Беларуси, Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений, представители научно–исследовательских центров и институтов Республики Беларусь: НПЦ НАН Беларуси по земледелию, институт защиты растений, институт леса, институт мелиорации, институт почвоведения и агрохимии и другие, а также научные сотрудники и партнеры из Российской Федерации, Украины, Польши и Сербии, представители зарубежных семеноводческих фирм на территории Беларуси и фирм-поставщиков средств защиты растений и другие.

Участники мероприятия обсудили современные проблемы и методы селекции сахарной свеклы, генетические ресурсы, технологические и технические аспекты растениеводства, производства сахарной свеклы и сахара, пути оптимизации ресурсозатрат. Были проанализированы основные тренды не только в отечественном свекловодстве, но и в развитии этой подотрасли в других странах. В Беларуси, по мнению ученых, дальнейшее развитие свекловодства должно осуществляться за счет интенсификации выращивания без увеличения посевных площадей, повышения урожайности сахаристости свеклы, выработки сахара с одного гектара, обеспечения сохранности сырья на всех технологических этапах.













Также в ходе конференции лучшие сотрудники опытной научной станции по сахарной свекле были отмечены медалями, Почетными грамотами Национальной академии наук, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, отделения аграрных наук НАН Беларуси и РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».

Подробности читайте на страницах газеты «НН».

Оксана ГРОХ.