Источник материала: Радзiма

В рамках проекта «Дневники Победы» мы продолжаем на страницах районной газеты рассказывать о подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны, которые изложены в наградных листах, хранящихся в архивах и доступных на сайте pamyat-naroda.ru.

Александр Михайлович Грипинский (1920 года рождения, уроженец деревни Поблин), ефрейтор, второй прицельный 2-й батареи 580-го армейского зенитного артиллерийского полка 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. В армию был призван Глусским РВК в октябре 1940 года. По данным портала «Память народа», ефрейтор Грипинский награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями «За отвагу» (две медали), «За боевые заслуги».

Согласно архивным данным, первую награду, медаль «За боевые заслуги», Александр Грипинский получил в феврале 1944 года. В наградном листе сказано: «За время службы в РККА товарищ Грипинский показал себя дисциплинированным, авторитетным и отлично знающим свое дело воином… За отличную боевую и политическую подготовку награжден нагрудным знаком «Отличный артиллерист». Расчет, в котором находится ефрейтор Грипинский, при непосредственном его участии имеет на своем счету пять сбитых самолетов противника…»

Следующую награду, медаль «За отвагу», ефрейтор Грипинский получил в конце апреля 1944 года. В наградном листе описан подвиг нашего земляка: «В бою по ликвидации плацдарма немцев на правом берегу реки Днестр в районе с. Михальче 22 апреля 1944 года орудие, где 2-м прицельным тов. Грипинский, было выдвинуто на прямую наводку. Несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника, тов. Грипинский четко и уверенно выполнял свою работу, определяя и устанавливая данные на орудии для стрельбы. Орудие уничтожило в этом бою две огневые точки противника и рассеяло [два] взвода пехоты противника, чем обеспечили продвижение нашей пехоты и ликвидации плацдарма на правом берегу реки Днестр. Тов. Грипинский в этом бою проявил исключительное свое мастерство, мужество и отвагу». Еще одну медаль «За отвагу» Александр Грипинский получил в марте 1945 года уже в должности стрелка 5-й стрелковой роты 320-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. Вот описание его подвига: «…выполняя должность парторга роты, разъясняя боевые задачи и показывая личный пример, увлекал за собой всю роту. Во время разведки боем 9 марта 1945 года поднял роту в атаку, захватил несколько укрепленных домов на окраине села и лично уничтожил трех немецких солдат».

В августе 1945 года Александр Михайлович Грипинский был представлен к ордену Красной Звезды. «В бою за с. Дрогомысль тов. Грипинский во время контратаки противника был ранен в ногу. В это время на поле боя появилась самоходная пушка противника. Несмотря на ранение, тов. Грипинский подполз к вражеской самоходке, бросил в нее две противотанковые гранаты, которыми уничтожил самоходную установку. За смелость и личную отвагу тов. Грипинский достоин правительственной награды ордена Красной Звезды», — так описан подвиг солдата в наградном листе. Но высшее командование посчитало, что за проявленный героизм гвардеец Грипинский достоен более высокой награды, и солдату был вручен орден Славы III степени.