ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей

17.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей

Летом 2020 года в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА журналистам сообщил заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей

Во время летних каникул в этом году в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровилось рекордное количество школьников — 392 тыс. «В следующем году мы планируем повысить достигнутый показатель и оздоровить 394 тыс. детей, в том числе не менее 205 тыс. в профильных лагерях. Путевками планируется обеспечить 13,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не менее 4,6 тыс. детей-инвалидов», — сказал Алексей Желенков.

Стоимость путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней в этом году в среднем по Беларуси составляла около Br450, в Минске она была несколько выше — Br500. Государство оплачивает 40% суммы. «Плюс оплачивали по месту работы, профсоюзы участвовали, местные исполнительные и распорядительные органы доплачивали. Не менее 10% должны были оплатить родители. Оздоровление с финансовой точки зрения и по наличию мест было доступным», — сказал он.

В этом году спрос на путевки был высоким. Алексей Желенков советует родителям, желающим отправить своего ребенка в лагерь на первую-третью смену, заняться этим вопросом уже в конце марта — начале апреля. «Это хорошее время, чтобы найти путевку и забронировать на первую смену. В мае уже маловероятно, что в лагерях, которые пользуются наибольшим спросом, ее можно будет приобрести», — отметил специалист.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом 2020 года в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА журналистам сообщил заместитель начальника отдела...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Россия - это моя идеология
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика